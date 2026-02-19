Η ΑΑΔΕ «ανοίγει» λογαριασμούς σε ελληνικές και ξένες τράπεζες, «ψηφιακά πορτοφόλια» και κάρτες

Περισσότερους από 2.000 τραπεζικούς λογαριασμούς φορολογουμένων που δηλώνουν πενιχρά εισοδήματα –σε αρκετές περιπτώσεις κάτω των €10.000 τον χρόνο – αλλά εμφανίζουν καταθέσεις εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, έχει ήδη εντοπίσει το νέο αυτοματοποιημένο σύστημα της ΑΑΔΕ .

Πρόκειται για το BANCAPP, την ψηφιακή πλατφόρμα που διασταυρώνει τραπεζικά δεδομένα με τις φορολογικές δηλώσεις και ενεργοποιείται με την έκδοση εντολής ελέγχου για συγκεκριμένο ΑΦΜ.

Με τη νέα απόφαση 1041/18.2.2026, το σύστημα ενισχύεται περαιτέρω, καθώς εντάσσονται ρητά στο πεδίο εφαρμογής του και τα υποκαταστήματα αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων, καθώς και τα ιδρύματα πληρωμών και ηλεκτρονικού χρήματος που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της Τράπεζας της Ελλάδος. Έτσι, διευρύνεται ο κύκλος των φορέων που είναι υποχρεωμένοι να απαντούν ηλεκτρονικά στα αιτήματα άρσης τραπεζικού και επαγγελματικού απορρήτου.

Η πλατφόρμα λειτουργεί με απευθείας διασύνδεση με τράπεζες, εταιρείες πληρωμών και παρόχους ηλεκτρονικού χρήματος. Με την έκδοση εντολής ελέγχου στο ΟΠΣ ELENXIS, αποστέλλεται αυτόματα αίτημα άρσης απορρήτου προς τους υπόχρεους φορείς, χωρίς να απαιτείται επιπλέον διαδικασία. Οι απαντήσεις δίνονται ηλεκτρονικά και περιλαμβάνουν στοιχεία για καταθετικούς λογαριασμούς πρώτης ζήτησης και προθεσμιακούς, χορηγητικά προϊόντα, επενδυτικά χαρτοφυλάκια, πιστωτικές κάρτες, τραπεζικές θυρίδες, λογαριασμούς πληρωμών, προπληρωμένες κάρτες και ηλεκτρονικά πορτοφόλια.

Μέσω του Αρχείου Χρηματοπιστωτικών Προϊόντων και Αναλυτικών Χρηματοπιστωτικών Συναλλαγών συγκεντρώνονται δεδομένα για κινήσεις λογαριασμών και λοιπές χρηματοοικονομικές πράξεις για τα ΑΦΜ που ελέγχονται. Τα αιτήματα μπορούν να προέρχονται από τις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, την Οικονομική Αστυνομία, τον Οικονομικό Εισαγγελέα, τον Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς, καθώς και από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

Με βάση τα στοιχεία που διαβιβάζονται, οι ελεγκτές προχωρούν στον προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης, συγκρίνοντας το ύψος των καταθέσεων και των χρηματοοικονομικών κινήσεων με τα εισοδήματα που δηλώνονται. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας, η διαφορά αντιμετωπίζεται ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα και φορολογείται με συντελεστή 33%.

Όλα τα δεδομένα μεταφέρονται με κρυπτογραφημένο τρόπο και οι υπόχρεοι φορείς οφείλουν να διαβιβάζουν κάθε διαθέσιμη πληροφορία που σχετίζεται με καταθέσεις, χρηματοοικονομικά προϊόντα, δανειοδοτήσεις ή πληρωμές για το συγκεκριμένο ΑΦΜ. Ήδη έχουν σχηματιστεί οι πρώτες λίστες ελέγχου και οι φορολογούμενοι που περιλαμβάνονται σε αυτές καλούνται να δικαιολογήσουν την προέλευση των ποσών που εμφανίζονται στους λογαριασμούς τους.