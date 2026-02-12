Πρωταθλήτρια στη στεγαστική ανασφάλεια η Ελλάδα

Υποψήφιος «ξεσπιτόγατος» ο 1 στους 3 ενοικιαστές

Νέα στοιχεία που έφερε στη δημοσιότητα το Εurofound, Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας, δείχνουν μια Ευρώπη πολλών ταχυτήτων, με τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα να βυθίζονται στην ανασφάλεια και την απαισιοδοξία. «Μια άνιση εικόνα σε μια Ευρώπη που αλλάζει», είναι ο τίτλος της πρόσφατης ανάλυσης, που αντλεί δεδομένα από τον τελευταίο και 8ο γύρο της συνεχιζόμενης ψηφιακής έρευνας για τη Ζωή και την Εργασία στην ΕΕ («Living And Working in the EU – 2025). Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά πάνω από 27.000 άτομα και από τα 27 κράτη μέλη, με το δείγμα να είναι σταθμισμένο ως προς τη δημογραφική σύσταση των κατοίκων της ΕΕ και κάθε κράτους ξεχωριστά (φύλο, ηλικία, εκπαιδευτικό επίπεδο, περιοχή). Η έρευνα του Eurofound αφιερώνει ξεχωριστό κομμάτι στη στεγαστική ανασφάλεια (housing insecurity), δηλαδή το πόσο φοβάται κάποιος ότι θα αναγκαστεί να ξεσπιτωθεί, για λόγους ανωτέρας – οικονομικής – βίας. Ο φόβος είναι πολύ μεγαλύτερος για όσους διαμένουν σε μη ιδιόκτητη κατοικία, είτε νοικιάζουν σπίτι στην ελεύθερη αγορά είτε πληρώνουν «κοινωνικό ενοίκιο» σε μη κερδοσκοπικούς φορείς.

Οι ενοικιαστές και τα νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα έχουν τη μεγαλύτερη στεγαστική ανασφάλεια

Διευρύνονται οι ανισότητες

Παρά τη σχετική επιβράδυνση του πληθωρισμού και την ανθεκτικότητα της αγοράς εργασίας, οι ερωτηθέντες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σημαντική οικονομική πίεση. Το χάσμα ανάμεσα σε διαφορετικά εισοδηματικά στρώματα διευρύνεται, ενώ τέσσερις είναι οι κατηγορίες πολιτών που επηρεάζονται δυσανάλογα: Τα άτομα μέσης ηλικίας, με τη δημογραφική ομάδα των 50-64 ετών να αντιμετωπίζει τις μεγαλύτερες οικονομικές δυσκολίες.

Οι ενοικιαστές είναι μια κατηγορία που πλήττεται πολλαπλά,

Ανάμεσά τους τα νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα και τα μονογονεϊκά νοικοκυριά έχουν τα υψηλότερα επίπεδα στεγαστικής ανασφάλειας.

Υποχωρεί η εμπιστοσύνη στη δημοκρατία

Σύμφωνα με τo Εurofound, όσο αυξάνονται οι οικονομικές δυσκολίες, τόσο υποχωρεί η αισιοδοξία για το μέλλον και γίνεται όλο και πιο εύθραυστη η εμπιστοσύνη στους θεσμούς και στη λειτουργία της δημοκρατίας. Η Ελλάδα έχει θλιβερές επιδόσεις και σε αυτόν τον τομέα. Η εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση είναι η δεύτερη χαμηλότερη στην ΕΕ, μετά την Ουγγαρία (βαθμολογία 2,5 στα 10). Επίσης έχουμε τη δεύτερη χαμηλότερη εμπιστοσύνη στο συνταξιοδοτικό σύστημα (3,2 στα 10) και μακράν τη χαμηλότερη εμπιστοσύνη στα ΜΜΕ (2,2 στα 10). Αυξανόμενη οικονομική ανασφάλεια

Η οικονομική πίεση έχει αυξηθεί σε όλες τις ηλικιακές ομάδες τα τελευταία πέντε χρόνια, με τα υψηλότερα επίπεδα να παρατηρούνται στους ερωτηθέντες μέσης ηλικίας. Η εισοδηματική ανισότητα επιδεινώνει τις οικονομικές δυσκολίες. Το 2025 το 61% των ερωτηθέντων σε νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος δυσκολεύονταν να τα βγάλουν πέρα, σε σύγκριση με το 9% των ερωτηθέντων σε νοικοκυριά υψηλού εισοδήματος. Το 2025 αυξήθηκε επίσης το ποσοστό των νοικοκυριών με ληξιπρόθεσμες οφειλές λογαριασμών, στο 18% από 15% το 2024. Ακόμα περισσότερο αυξήθηκε το ποσοστό των νοικοκυριών που εκτιμούν ότι δεν θα μπορέσουν να πληρώσουν εγκαίρως τους λογαριασμούς το επόμενο τρίμηνο, στο 20%. H Eurofound προς το παρόν δεν έχει δώσει αναλυτικά στοιχεία για κάθε χώρα ξεχωριστά, αλλά από τις αντίστοιχες έρευνες της Eurostat και της ΕΛΣΤΑΤ, γνωρίζουμε ότι το 67% των Ελληνικών νοικοκυριών δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα. Για τα φτωχά νοικοκυριά, το αντίστοιχο ποσοστό προσεγγίζει το 95%. Επίσης τα ποσοστά των νοικοκυριών με ληξιπρόθεσμες οφειλές είναι τα υψηλότερα στην ΕΕ και υπερδιπλάσια του ευρωπαϊκού μέσου όρου, αγγίζοντας το 43%.