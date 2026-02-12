Back to Top
Σάρωσε την Ηλεία η κακοκαιρία: Ανεμοστρόβιλος σήκωσε στέγαστρα, έσπασε τζαμαρίες, δρόμοι πλημμύρισαν

Ανεμοστρόβιλοι, πτώσεις δένδρων και κατολισθήσεις

Προβλήματα σημειώθηκαν σε αρκετές περιοχές, από την κακοκαιρία που έπληξε τη χώρα, με βροχές, καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του ilialive.gr, σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία στον Πύργο και σε περιοχές της Ηλείας, με εκτεταμένες ζημιές.

Υπενθυμίζεται ότι Αχαΐα και Ηλεία είχαν τεθεί σε κατάσταση κινητοποίηση «Red Code» από χθες μέχρι και την Παρασκευή

