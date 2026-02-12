Σάρωσε την Ηλεία η κακοκαιρία: Ανεμοστρόβιλος σήκωσε στέγαστρα, έσπασε τζαμαρίες, δρόμοι πλημμύρισαν

Ανεμοστρόβιλοι, πτώσεις δένδρων και κατολισθήσεις
Προβλήματα σημειώθηκαν σε αρκετές περιοχές, από την κακοκαιρία που έπληξε τη χώρα, με βροχές, καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους.
Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του ilialive.gr, σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία στον Πύργο και σε περιοχές της Ηλείας, με εκτεταμένες ζημιές.
Υπενθυμίζεται ότι Αχαΐα και Ηλεία είχαν τεθεί σε κατάσταση κινητοποίηση «Red Code» από χθες μέχρι και την Παρασκευή
Κακοκαιρία: Καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι ξανά το απόγευμα- Πότε θα μας επιτρέψει ο καιρός να ψήσουμε
2.000 κεραυνοί χθες βράδυ στη Δυτική Πελοπόννησο
Καιρός: Σε πλήρη εξέλιξη το «Red Code» σε Αχαΐα και Ηλεία - Σε αυξημένη ετοιμότητα Πυροσβεστική και Αρχές
