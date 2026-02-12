Συνάντηση Γρ. Αλεξόπουλου με Π. Παπανικόλα για τα διόδια στον νέο αυτοκινητόδρομο της Πατρών- Πύργου

Ο κ. Παπανικόλας διαβεβαίωσε τον Δήμαρχο πως είναι θέμα χρόνου να τεθεί σε εφαρμογή η χιλιομετρική χρέωση
Συνάντηση με τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της «Ολυμπία Οδός Α.Ε.», Παναγιώτη Παπανικόλα είχε ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας, Γρηγόρης Αλεξόπουλος, στα γραφεία της εταιρείας, στην Αθήνα.
Ο κ. Αλεξόπουλος μετά από σειρά επαφών που είχαν προηγηθεί ζήτησε τη συνάντηση με τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της διαχειρίστριας εταιρείας του νέου αυτοκινητόδρομου της Πατρών- Πύργου, προκειμένου να ενημερωθεί για τις χρεώσεις των διοδίων, οι οποίες είναι αρκετά υψηλές, καθιστώντας μη λειτουργικό το δρόμο από τους κατοίκους και εργαζόμενους της Δυτικής Αχαΐας.
Ο κ. Παπανικόλας διαβεβαίωσε τον Δήμαρχο πως είναι θέμα χρόνου να τεθεί σε εφαρμογή η χιλιομετρική χρέωση δίνοντας τη δυνατότητα στους πολίτες που χρησιμοποιούν τον νέο αυτοκινητόδρομο καθημερινά για τις μετακινήσεις τους να έχουν πολύ χαμηλές χρεώσεις.
Μάλιστα, όπως ανακοίνωσε ο κ. Παπανικόλας προς αυτή την κατεύθυνση ο κόμβος της Κάτω Αχαΐας είναι ο πρώτος που απέκτησε τις ειδικές πύλες για να τεθεί σύντομα σε εφαρμογή η χιλιομετρική χρέωση.
Παράλληλα έγινε δεκτό το αίτημα του Δημάρχου να υπάρξουν επιπρόσθετες εκπτώσεις, ανάλογα με τη συχνότητα χρήσης του αυτοκινητόδρομου και τον αριθμό των διελεύσεων.
Πάντως, ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας εξέφρασε τη δυσφορία του για το γεγονός πως εντός των ορίων του Δήμου τοποθετήθηκε σταθμός διοδίων, ωστόσο, ο σχεδιασμός είχε προηγηθεί αρκετά χρόνια πριν και ήταν αδύνατον να τροποποιηθεί.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr