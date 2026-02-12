Συνάντηση Γρ. Αλεξόπουλου με Π. Παπανικόλα για τα διόδια στον νέο αυτοκινητόδρομο της Πατρών- Πύργου

Συνάντηση με τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της «Ολυμπία Οδός Α.Ε.», Παναγιώτη Παπανικόλα είχε ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας, Γρηγόρης Αλεξόπουλος, στα γραφεία της εταιρείας, στην Αθήνα.

Ο κ. Αλεξόπουλος μετά από σειρά επαφών που είχαν προηγηθεί ζήτησε τη συνάντηση με τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της διαχειρίστριας εταιρείας του νέου αυτοκινητόδρομου της Πατρών- Πύργου, προκειμένου να ενημερωθεί για τις χρεώσεις των διοδίων, οι οποίες είναι αρκετά υψηλές, καθιστώντας μη λειτουργικό το δρόμο από τους κατοίκους και εργαζόμενους της Δυτικής Αχαΐας.

Ο κ. Παπανικόλας διαβεβαίωσε τον Δήμαρχο πως είναι θέμα χρόνου να τεθεί σε εφαρμογή η χιλιομετρική χρέωση δίνοντας τη δυνατότητα στους πολίτες που χρησιμοποιούν τον νέο αυτοκινητόδρομο καθημερινά για τις μετακινήσεις τους να έχουν πολύ χαμηλές χρεώσεις.

Μάλιστα, όπως ανακοίνωσε ο κ. Παπανικόλας προς αυτή την κατεύθυνση ο κόμβος της Κάτω Αχαΐας είναι ο πρώτος που απέκτησε τις ειδικές πύλες για να τεθεί σύντομα σε εφαρμογή η χιλιομετρική χρέωση.

Παράλληλα έγινε δεκτό το αίτημα του Δημάρχου να υπάρξουν επιπρόσθετες εκπτώσεις, ανάλογα με τη συχνότητα χρήσης του αυτοκινητόδρομου και τον αριθμό των διελεύσεων.

Πάντως, ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας εξέφρασε τη δυσφορία του για το γεγονός πως εντός των ορίων του Δήμου τοποθετήθηκε σταθμός διοδίων, ωστόσο, ο σχεδιασμός είχε προηγηθεί αρκετά χρόνια πριν και ήταν αδύνατον να τροποποιηθεί.