Τι αλλάζει στα ενοίκια από την 1η Απριλίου

Από την 1η Απριλίου 2026 αλλάζει ριζικά ο τρόπος με τον οποίο καταβάλλονται τα ενοίκια στην Ελλάδα, σηματοδοτώντας το τέλος των πληρωμών σε μετρητά στο χέρι που κυριάρχησαν επί δεκαετίες, κυρίως στις μισθώσεις κατοικιών.

Με βάση τη νέα νομοθετική ρύθμιση, καμία πληρωμή ενοικίου που πραγματοποιείται εκτός τραπεζικού συστήματος δεν θα αναγνωρίζεται πλέον φορολογικά, ενώ όλες οι μισθώσεις, είτε αφορούν σπίτια είτε επαγγελματικούς χώρους, θα πρέπει να εξυπηρετούνται αποκλειστικά μέσω τραπεζικού λογαριασμού.

Η αλλαγή προβλέπεται ρητά στον νόμο 5222/2025 και καθιστά υποχρεωτική τη λεγόμενη «τραπεζική ρήτρα» στα μισθωτήρια συμβόλαια. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι το ενοίκιο θα πρέπει όχι μόνο να αναγράφεται ως τραπεζικά καταβλητέο, αλλά και να κατατίθεται σε λογαριασμό του ιδιοκτήτη, ώστε να υπάρχει πλήρης και διαφανής καταγραφή της συναλλαγής. Μέχρι σήμερα, ειδικά στις κατοικίες, η πληρωμή με μετρητά ήταν συχνό φαινόμενο, κάτι που πλέον παύει να γίνεται αποδεκτό.

Βασικός στόχος του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης είναι αφενός η πλήρης παρακολούθηση των εισοδημάτων από μισθώματα μέσω του τραπεζικού συστήματος και αφετέρου ο περιορισμός της φοροδιαφυγής και των αδήλωτων ενοικίων. Μέσω των τραπεζικών κινήσεων, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων θα μπορεί να προχωρά σε αυτόματες διασταυρώσεις μεταξύ όσων δηλώνονται στα μισθωτήρια και όσων πράγματι καταβάλλονται, περιορίζοντας δραστικά τις «συμφωνίες κάτω από το τραπέζι».

Στο πλαίσιο αυτό, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων προχωρά σε αναλυτικές συστάσεις προς τα μέλη της, επισημαίνοντας ότι τα μισθωτήρια συμβόλαια πρέπει να επικαιροποιηθούν. Πλέον, ο τρόπος, ο χρόνος και ο τόπος πληρωμής του μισθώματος θα πρέπει να προβλέπουν ρητά ότι το ποσό καταβάλλεται αποκλειστικά με κατάθεση ή μεταφορά σε τραπεζικό λογαριασμό του εκμισθωτή, εντός των πρώτων ημερών κάθε μήνα, με την τραπεζική απόδειξη να αποτελεί το μοναδικό αποδεικτικό στοιχείο εξόφλησης. Τυχόν άρνηση ή καθυστέρηση του ενοικιαστή να πληρώσει μέσω τράπεζας εξομοιώνεται με μη καταβολή ενοικίου και παρέχει στον ιδιοκτήτη όλα τα νόμιμα δικαιώματα που απορρέουν από αυτή την παράλειψη.