Πότε βγαίνει ο ΕΝΦΙΑ 2026: Αναρτώνται τα εκκαθαριστικά - Ο φόρος που αντιστοιχεί στη Δυτική Ελλάδα

Αναρτώνται τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ για το 2026, με εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων να αναμένουν το νέο «ραβασάκι» της εφορίας. Ο συνολικός λογαριασμός του φόρου για τη φετινή χρονιά ανέρχεται περίπου στα 2,3 δισ. ευρώ, ενώ η εξόφλησή του θα πραγματοποιηθεί σε 12 μηνιαίες δόσεις, από τον Μάρτιο του 2026 έως και τον Φεβρουάριο του 2027.

Για τη μεγάλη πλειονότητα των φορολογουμένων το ποσό που θα κληθούν να πληρώσουν παραμένει στα ίδια επίπεδα με πέρσι, καθώς δεν υπήρξαν αλλαγές στις αντικειμενικές αξίες, στους συντελεστές ή στην κλίμακα υπολογισμού του φόρου. Ωστόσο, αυξημένα εκκαθαριστικά αναμένεται να δουν όσοι απέκτησαν νέα ακίνητα μέσα στο 2025, είτε μέσω αγοράς είτε μέσω γονικής παροχής, δωρεάς ή κληρονομιάς, καθώς και όσοι προχώρησαν σε τακτοποίηση αυθαίρετων χώρων αυξάνοντας τα δηλωμένα τετραγωνικά στο έντυπο Ε9.

Στον αντίποδα, ορισμένες κατηγορίες ιδιοκτητών θα δουν σημαντικές μειώσεις στον φόρο. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται φορολογούμενοι με χαμηλά εισοδήματα, πολύτεκνες οικογένειες και άτομα με ποσοστό αναπηρίας άνω του 80%, ενώ εκπτώσεις προβλέπονται και για όσους έχουν ασφαλίσει τα ακίνητά τους έναντι φυσικών καταστροφών. Οι μειώσεις ξεκινούν από 10% και, υπό προϋποθέσεις, μπορεί να φτάσουν ακόμη και στο 100%.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται έκπτωση 10% για κατοικίες αντικειμενικής αξίας άνω των 500.000 ευρώ που ήταν ασφαλισμένες για σεισμό, πλημμύρα και πυρκαγιά καθ’ όλη τη διάρκεια του 2025. Για κατοικίες αξίας έως 500.000 ευρώ, η έκπτωση φτάνει το 20% όταν η ασφάλιση κάλυπτε το σύνολο του έτους, ενώ περιορίζεται αναλογικά σε περίπτωση μικρότερης διάρκειας ασφάλισης.

Επιπλέον, μείωση έως και 50% στον ΕΝΦΙΑ προβλέπεται για ιδιοκτήτες που έχουν την κύρια κατοικία τους σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους εκτός Αττικής –με εξαίρεση τα νησιά– εφόσον η αντικειμενική αξία της δεν υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ. Σε παραμεθόριες περιοχές το όριο πληθυσμού αυξάνεται στους 1.700 κατοίκους. Σε περιπτώσεις όπου οι κατοικίες αυτές είναι και ασφαλισμένες για φυσικές καταστροφές, η συνολική έκπτωση μπορεί να φτάσει έως και το 70%.

Παράλληλα, πλήρη απαλλαγή από τον φόρο δικαιούνται οικογένειες με τρία ή περισσότερα εξαρτώμενα παιδιά καθώς και φορολογούμενοι με ποσοστό αναπηρίας άνω του 80%, εφόσον πληρούνται τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Απαλλαγές ισχύουν επίσης για ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές, σε ζώνες αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ή σε πολεοδομικά ανενεργές περιοχές, καθώς και για διατηρητέα μνημεία και ιστορικά κτίρια.

Αντίθετα, επιβαρύνσεις θα προκύψουν για ιδιοκτήτες ακινήτων μεγάλης αξίας. Για ακίνητα με αντικειμενική αξία άνω των 400.000 ευρώ επιβάλλεται πρόσθετος φόρος μέσω προσαύξησης στον κύριο φόρο για κάθε ακίνητο που υπερβαίνει το συγκεκριμένο όριο.

Τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ 2026 θα είναι διαθέσιμα στην ψηφιακή πύλη της ΑΑΔΕ. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων μπορούν να τα εντοπίσουν επιλέγοντας από το μενού «Εφαρμογές» την ενότητα «Δημοφιλείς εφαρμογές» και στη συνέχεια τη «Δήλωση Ε9/ΕΝΦΙΑ».

Η γεωγραφική κατανομή

Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ δείχνουν ότι το μεγαλύτερο μέρος της φορολογικής επιβάρυνσης συγκεντρώνεται στα μεγάλα αστικά κέντρα και στις περιοχές με υψηλή αξία ακίνητης περιουσίας, ενώ σημαντικά χαμηλότερα ποσά καταγράφονται κυρίως σε μικρότερες περιφέρειες της περιφέρειας και των νησιών.

Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται η Αττική, η οποία συγκεντρώνει μακράν το μεγαλύτερο μερίδιο του φόρου. Για το 2025 ο συνολικός ΕΝΦΙΑ που βεβαιώθηκε στην περιφέρεια φτάνει περίπου τα 1,218 δισ. ευρώ, ποσό που αντανακλά τη μεγάλη συγκέντρωση ακινήτων και την ιδιαίτερα υψηλή αξία της ακίνητης περιουσίας που ξεπερνά τα 410 δισ. ευρώ. Σε παρόμοια επίπεδα θα κινηθεί και εφέτος.

Ακολουθεί η Κεντρική Μακεδονία, η οποία εμφανίζει τη δεύτερη μεγαλύτερη φορολογική επιβάρυνση στη χώρα, με συνολικό ποσό περίπου 296,5 εκατ. ευρώ. Σημαντική επιβάρυνση καταγράφεται επίσης στην Κρήτη, όπου ο ΕΝΦΙΑ ανέρχεται περίπου σε 124,3 εκατ. ευρώ, καθώς και στη Θεσσαλία με περίπου 97,6 εκατ. ευρώ. Οι περιοχές αυτές συνδυάζουν σημαντική ακίνητη περιουσία και μεγάλο αριθμό φορολογουμένων, γεγονός που εξηγεί το ύψος του φόρου.

Στη συνέχεια της γεωγραφικής κατανομής ακολουθούν περιφέρειες με μεσαία επίπεδα επιβάρυνσης. Η Πελοπόννησος εμφανίζει βεβαιωμένο φόρο περίπου 94,4 εκατ. ευρώ, η Δυτική Ελλάδα περίπου 84,9 εκατ. ευρώ, ενώ στο Νότιο Αιγαίο ο ΕΝΦΙΑ διαμορφώνεται σε περίπου 79,9 εκατ. ευρώ. Παρόμοια επίπεδα καταγράφονται και στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με περίπου 74,3 εκατ. ευρώ, καθώς και στη Στερεά Ελλάδα με περίπου 70,4 εκατ. ευρώ.

Στον αντίποδα, οι μικρότερες φορολογικές επιβαρύνσεις εντοπίζονται κυρίως σε περιφέρειες με χαμηλότερη αξία ακίνητης περιουσίας και μικρότερο πληθυσμό. Το Βόρειο Αιγαίο εμφανίζει τη μικρότερη συνολική βεβαίωση φόρου με περίπου 33,5 εκατ. ευρώ, ενώ κοντά βρίσκονται η Δυτική Μακεδονία με περίπου 34,4 εκατ. ευρώ και η Ήπειρος με περίπου 44,4 εκατ. ευρώ. Ελαφρώς υψηλότερα κινούνται τα Ιόνια Νησιά, όπου ο συνολικός ΕΝΦΙΑ ανέρχεται σε περίπου 50,3 εκατ. ευρώ.

