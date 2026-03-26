Πάτρα: Τον χτύπησε στο κεφάλι με ξύλινη μαγκούρα

Συνελήφθη ένας άνδρας για επικίνδυνη σωματική βλάβη και απειλή
Στη σύλληψη ενός ημεδαπού άνδρα προχώρησαν χθες το απόγευμα αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, έπειτα από περιστατικό βίας που σημειώθηκε στην πόλη.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος επιτέθηκε σε επίσης ημεδαπό άνδρα, χτυπώντας τον στο κεφάλι με ξύλινη μαγκούρα, με αποτέλεσμα να του προκαλέσει σωματικές βλάβες.
Παράλληλα, φέρεται να τον απείλησε φραστικά κατά τη διάρκεια του επεισοδίου.
Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο προχώρησαν άμεσα στη σύλληψη του δράστη, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη και απειλή.
Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών.
