Επίδομα θέρμανσης: Πόσο θα αυξηθεί από το 2027

Τα νοικοκυριά που περιλαμβάνονται στους δικαιούχους θα λάβουν επιπλέον 100 ευρώ τον χρόνο για το επίδομα θέρμανσης κατά την περίοδο 2027-2032, με στόχο να απορροφάται ένα σημαντικό μέρος της επιβάρυνσης στο πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και το υγραέριο για θέρμανση.

Όπως ανακοίνωσαν από κοινού ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου και ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης στο πλαίσιο της παρουσίασης των έργων που εντάσσονται στο Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, το κονδύλι για το επίδομα θέρμανσης αυξάνεται στα 340 εκατ. ευρώ ετησίως για σχεδόν 780.000 δικαιούχους.

Μια σημαντική αλλαγή έρχεται από το επόμενο έτος για τους δικαιούχους του επιδόματος θέρμανσης.

Επίσης τα νέα εισοδηματικά κριτήρια προβλέπεται να είναι τα εξής:

Tι ισχύει σήμερα

Υπενθυμίζεται πως μέχρι σήμερα το επίδομα καταβάλλεται σε 3 δόσεις και διαμορφώνεται από 100 ευρώ και φτάνει στα 1.200 ευρώ για οικισμούς με αυξημένες ενεργειακές ανάγκες από 1.200 ευρώ που είναι σήμερα.

Οι δικαιούχοι πρέπει να πληρούν τα παρακάτω εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.Αναλυτικά:

Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα πρέπει να ανέρχεται έως τα 16.000 ευρώ για μονομελές νοικοκυριό και 24.000 ευρώ για το ζευγάρι. Το όριο αυτό προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Για τη μονογονεϊκή οικογένεια το ως άνω εισόδημα ανέρχεται έως 29.000 ευρώ το οποίο προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο. Τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα του νοικοκυριού από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν πρέπει να υπερβαίνουν το ποσό των 80.000 ευρώ, με σκοπό την καλύτερη στόχευση των δικαιούχων

Τα περιουσιακά στοιχεία των δικαιούχων, δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 200.000 ευρώ για τους άγαμους, τους υπόχρεους σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει και τις 260.000 ευρώ για τους έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης και τις μονογονεϊκές οικογένειες. Σε κάθε περίπτωση το ποσό προσαυξάνεται κατά 40.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Και το επίδομα αφορά μεταξύ άλλων αγορές:

πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης,

φωτιστικού πετρελαίου (μπλε κηροζίνης),

φυσικού αερίου υγραερίου,

καυσόξυλα,

βιομάζα (πέλετ),

θερμική ενέργεια μέσω τηλεθέρμανσης και ηλεκτρικής ενέργειας

Κάθε δικαιούχος δικαιούται επιδότησης ενός μόνο είδους καυσίμου θέρμανσης.