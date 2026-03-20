CBS: Οι ΗΠΑ κάνουν εντατικές προετοιμασίες για την αποστολή χερσαίων δυνάμεων στο Ιράν

Οι ΗΠΑ φαίνεται να εντείνουν τον στρατιωτικό σχεδιασμό τους, εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα στη σύγκρουση με το Ιράν, χωρίς ωστόσο να έχει ληφθεί οριστική απόφαση για αποστολή χερσαίων δυνάμεων.

Την ίδια στιγμή, ο πόλεμος στο Ιράν βρίσκεται στο επίκεντρο των σεναρίων στρατιωτικής κλιμάκωσης, καθώς οι ΗΠΑ προχωρούν σε εκτεταμένες προετοιμασίες αφήνοντας να εννοηθεί η χερσαία παρέμβαση, ενισχύοντας την παρουσία τους στη Μέση Ανατολή και διευρύνοντας τις επιλογές που έχει στη διάθεσή του ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Αξιωματούχοι του Πενταγώνου έχουν κάνει λεπτομερείς προετοιμασίες για πιθανή ανάπτυξη αμερικανικών χερσαίων δυνάμεων στο Ιράν, σύμφωνα με πολλές πηγές που ενημερώθηκαν για τις συζητήσεις και μίλησαν στο CBS News.

Ανώτεροι στρατιωτικοί διοικητές έχουν καταθέσει συγκεκριμένα αιτήματα, με στόχο να προετοιμαστεί αυτό το ενδεχόμενο, καθώς ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει τις επόμενες κινήσεις του στη σύγκρουση ΗΠΑ – Ισραήλ με το Ιράν.

Ο αμερικανός πρόεδρος εξετάζει το ενδεχόμενο να τοποθετήσει χερσαίες δυνάμεις στην περιοχή, σύμφωνα με πηγές που μίλησαν ανώνυμα, καθώς δεν είχαν άδεια να τοποθετηθούν δημόσια. Παραμένει άγνωστο υπό ποιες συνθήκες θα έδινε τελικά εντολή για ανάπτυξη στρατευμάτων.

«Όχι, δεν στέλνω στρατεύματα πουθενά», δήλωσε σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο την Πέμπτη, όταν ρωτήθηκε για χερσαίες δυνάμεις, αλλά πρόσθεσε αμέσως: «Αν το έκανα, σίγουρα δεν θα σας το έλεγα».

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, δήλωσε: «Είναι δουλειά του Πενταγώνου να προετοιμάζεται ώστε να δίνει στον πρόεδρο τη μέγιστη δυνατή ευελιξία επιλογών. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχει ληφθεί απόφαση. Όπως είπε και ο ίδιος, αυτή τη στιγμή δεν σχεδιάζει να στείλει χερσαίες δυνάμεις πουθενά».

Ο στρατός έχει επίσης πραγματοποιήσει συσκέψεις για το πώς θα διαχειριστεί την πιθανή κράτηση Ιρανών στρατιωτών ή παραστρατιωτικών,σε περίπτωση που αποφασιστεί αποστολή δυνάμεων, συμπεριλαμβανομένου του πού θα μεταφέρονται, σύμφωνα με δύο πηγές.

Οι ΗΠΑ ετοιμάζονται να αναπτύξουν στοιχεία της 82ης Αερομεταφερόμενης Μεραρχίας στη Μέση Ανατολή.

Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει επίσης τη Δύναμη Άμεσης Αντίδρασης του Στρατού (Global Response Force) και μονάδες πεζοναυτών (Marine Expeditionary Unit).

Χιλιάδες πεζοναύτες μετακινούνται ήδη προς τη Μέση Ανατολή. Τρία πολεμικά πλοία και περίπου 2.200 πεζοναύτες αναχώρησαν από την Καλιφόρνια νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους. Πρόκειται για τη δεύτερη τέτοια μονάδα που αποστέλλεται από την αρχή του πολέμου, ενώ μπορεί να χρειαστούν μερικές εβδομάδες μέχρι να φτάσει στην περιοχή. Η πρώτη μονάδα είχε σταλεί από τον Ειρηνικό και βρίσκεται ακόμη καθ’ οδόν.

Οι μετακινήσεις αυτές δείχνουν ότι το Πεντάγωνο προσπαθεί να διευρύνει τις στρατιωτικές επιλογές που έχει στη διάθεσή του ο πρόεδρος, την ώρα που η κυβέρνηση αποφεύγει δημόσια να αποκαλύψει τα επόμενα βήματά της.