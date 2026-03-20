Διεθνές Απολυτήριο ΙΒ σε 13 σχολεία από τον Σεπτέμβριο - Η λίστα με τα Λύκεια

Στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας, που τέθηκε προς συζήτηση την Πέμπτη ενώπιον της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη ανακοίνωσε ότι η πιστοποίηση των 13 δημοσίων σχολείων τα οποία θα χορηγούν το Διεθνές Απολυτήριο(ΙΒ) αναμένεται να ξεκινήσει τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.

Η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής τόνισε ότι: «Για πρώτη φορά περνάμε από τη θεωρητική πρόβλεψη στην πράξη, εντάσσοντας το International Baccalaureate στο δημόσιο σχολείο με σαφείς όρους και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Η πιστοποίηση των πρώτων 13 σχολείων για την χορήγηση του Διεθνούς Απολυτηρίου αναμένεται έως τον Μάιο και ο στόχος είναι η έναρξη του προγράμματος τον Σεπτέμβριο του 2026.

Θεωρώ ότι είναι σημαντικό βήμα για ένα ακόμη πιο εξωστρεφές, σύγχρονο και ποιοτικό δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα. Και βεβαίως, καμία συζήτηση δεν γίνεται για ένταξη στο δημόσιο πανεπιστήμιο μέσω ΙΒ. Στα δημόσια πανεπιστήμια της χώρας η εισαγωγή γίνεται μόνο μέσω των Πανελλαδικών Εξετάσεων, και αυτό το γνωρίζετε πολύ καλά».

«Δεν φέρνουμε τώρα το ΙΒ στο δημόσιο σχολείο ως άγνωστο ή νέο τίτλο. Το International Baccalaureate προβλέπεται ήδη από τον ν. 2327/1995 ως τίτλος ισότιμος προς το απολυτήριο λυκείου. Αυτό που κάνουμε σήμερα είναι κάτι διαφορετικό και πολύ πιο ουσιαστικό. Φέρνουμε στην πράξη τη δυνατότητα υλοποίησης αυτού του πλαισίου μέσα στη δημόσια εκπαίδευση, με συγκεκριμένους όρους οργάνωσης, στελέχωσης και πιστοποίησης» σημείωσε η Υπουργός.

Έχουν ήδη επιλεγεί δεκατρία υποψήφια σχολεία σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Βόλο και Ηράκλειο, και έχουν πραγματοποιηθεί οι σχετικές επιμορφώσεις εκπαιδευτικών.

Τα 13 υποψήφια Σχολεία

Αττική

Μουσικό Σχολείο Αθήνας

Καλλιτεχνικό Σχολείο Γέρακα

Μουσικό Σχολείο Παλλήνης

Πρότυπο ΓΕΛ Αναβρύτων

Πρότυπο ΓΕΛ Αγ. Αναργύρων

Πρότυπο ΓΕΛ Βαρβακείου

Πρότυπο ΓΕΛ Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης

Πρότυπο ΓΕΛ Ιωνιδείου

Θεσσαλονίκη

1ο Πρότυπο ΓΕΛ Μανόλης Ανδρόνικος

Πειραματικό Λύκειο Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης

Βόλος

Μουσικό Σχολείο Βόλου

Ηράκλειο

Πρότυπο ΓΕΛ Ηρακλείου

Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει:

Απρίλιο: ολοκλήρωση διαδικασίας αιτήσεων των 13 σχολείων για πιστοποίηση και υποβολή αιτήσεων

Μαΐο: Επισκέψεις πιστοποίησης στα σχολεία

Έως τα τέλη Ιουνίου οι τελικές αποφάσεις του Οργανισμού Διεθνούς Απολυτηρίου

Σεπτέμβριο: λειτουργία των πιστοποιημένων σχολείων

Διεθνές Απολυτήριο σε Δημόσια Λύκεια

Από το σχολικό έτος 2026-2027, δημόσιες σχολικές μονάδες θα προσφέρουν στους μαθητές και τις μαθήτριές τους τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν το International Baccalaureate Diploma Programme (IB DP), το οποίο θα διδάσκεται στην αγγλική γλώσσα.

Πρόκειται για ένα διετές εκπαιδευτικό πρόγραμμα, που πραγματοποιείται στη Β΄ και Γ΄ Λυκείου και προετοιμάζει τους/τις μαθητές/τριες για την εισαγωγή τους στο πανεπιστήμιο αλλά και τη μετέπειτα ζωή τους. Έχει σχεδιαστεί ώστε να υποστηρίζει την πνευματική, κοινωνική, συναισθηματική και σωματική ανάπτυξη των μαθητών/τριών.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος μετά και τις τελικές εξετάσεις στο τέλος της διετίας, οι μαθητές και οι μαθήτριες αποκτούν το Δίπλωμα του ΙΒ, το οποίο είναι ισότιμο με το ελληνικό Απολυτήριο Λυκείου.

Τα μαθήματα

Οι μαθητές/-τριες του IB DP επιλέγουν ένα μάθημα από καθεμία από τις έξι ακόλουθες θεματικές ομάδες αποκτώντας έτσι ένα ευρύ φάσμα γνώσεων:

Γλώσσα και Λογοτεχνία (Studies in Language and Literature),

Ξένη Γλώσσα (Language Acquisition),

Άτομα και Κοινωνίες (Individuals and Societies),

Επιστήμες (Sciences),

Μαθηματικά (Mathematics),

Τέχνες (Arts)

Οι μαθητές/τριες μπορούν, αντί ενός μαθήματος από τη θεματική ομάδα 6, να επιλέξουν ένα επιπλέον μάθημα από τις Θεματικές Ομάδες 1 έως 6.

Τρόπος βαθμολόγησης

Η βαθμολογία κάθε μαθήματος κυμαίνεται από 1 (ελάχιστο) έως 7 (μέγιστο) μονάδες. Επιπλέον, οι μαθητές/τριες μπορούν να λάβουν έως και τρεις επιπλέον μονάδες για τα συνδυασμένα αποτελέσματα της Θεωρίας της Γνώσης (TOK) και του Εκτεταμένου Δοκιμίου (EE).

Το Δίπλωμα ΙΒ απονέμεται σε μαθητές/τριες που συγκεντρώνουν τουλάχιστον 24 μονάδες και έχουν επίσης πιστοποιηθεί ότι συμμετείχαν ικανοποιητικά στις δραστηριότητες του CAS. Η μέγιστη συνολική βαθμολογία που μπορεί να επιτευχθεί είναι 45 μονάδες: πιο συγκεκριμένα, 42 από τα μαθήματα (6 μαθήματα με τον μέγιστο βαθμό 7) και 3 βαθμοί από τις 2 ενότητες (TOK και EΕ). Οι τελικές επίσημες εξετάσεις πραγματοποιούνται το Μάιο της δεύτερης χρονιάς, με θέματα τα οποία αποστέλλονται από τον Οργανισμό του Διεθνούς Απολυτηρίου (IBO) και διορθώνονται από εξωτερικούς διορθωτές.

Στην τελική βαθμολογία του κάθε μαθήματος, εκτός των τελικών γραπτών εξετάσεων, ένα σημαντικό ποσοστό (20% – 40%) διαμορφώνεται από γραπτές εργασίες, προφορικές εξετάσεις και εργαστηριακές ερευνητικές εργασίες, οι οποίες πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της διετίας (βαθμολογούνται από τους διδάσκοντες καθηγητές και ελέγχονται από το ΙΒΟ).

Για την απόκτηση του Διπλώματος ΙΒ θα πρέπει να πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:

ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων του CAS

επιτυχημένη ολοκλήρωση των εργασιών του ΤΟΚ και του EΕ

συνολική βαθμολογία τουλάχιστον 24 μονάδες μετά τις τελικές εξετάσεις του Διπλώματος

τουλάχιστον 12 μονάδες στα HL μαθήματα

τουλάχιστον 9 μονάδες στα SL μαθήματα

τουλάχιστον 2 μονάδες σε κάθε μάθημα

όχι παραπάνω από 2 μαθήματα με βαθμό 2 (HL & SL)

όχι παραπάνω από 3 μαθήματα με βαθμό 3 και κάτω (HL & SL)