Καιρός: Ψυχρή εισβολή -Πού θα βρέξει και πού θα χιονίσει

Ο καιρός των επόμενων ημερών

Η Ελλάδα αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο ψυχρού μετώπου τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των μετεωρολόγων. Οι Θοδωρής Κολυδάς, Κλέαρχος Μαρουσάκης και Γιάννης Καλλιάνος αναφέρουν ότι οι ψυχρές αέριες μάζες που θα πλήξουν τη χώρα θα συνοδευτούν από θυελλώδεις βοριάδες, βροχές και τοπικές χιονοπτώσεις, ενώ η αφρικανική σκόνη συνεχίζει να μεταφέρεται από τη Σαχάρα. Τα φαινόμενα αναμένονται να επηρεάσουν κυρίως τα ανατολικά και το Αιγαίο, με τη θερμοκρασία να σημειώνει πτώση, αλλά χωρίς να πρόκειται για ακραία καιρικά φαινόμενα. Αφρικανική σκόνη και ψυχρές αέριες μάζες: Η νέα αλλαγή του καιρού

Όπως εξηγεί ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, οι ψυχρές αέριες μάζες θα φτάσουν στην Ελλάδα από τη Μαύρη Θάλασσα και τα δυτικά παράλια της Τουρκίας, χωρίς να πρόκειται για μια αυθεντική σιβηρική εισβολή. Οι θερμοκρασίες στην Ελλάδα θα είναι πιο ήπιες, κυμαινόμενες γύρω από -2 έως -5°C στα βόρεια και ανατολικά. Ωστόσο, το βορειοανατολικό ρεύμα ενισχύει το αίσθημα του ψύχους και μπορεί να προκαλέσει χιονοπτώσεις στα ορεινά.

Θυελλώδεις βοριάδες και πτώση θερμοκρασίας

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης αναφέρει ότι από σήμερα, η θερμοκρασία θα πέσει αισθητά, ενώ οι θυελλώδεις βοριάδες θα συνοδεύουν τη μεταφορά του ψυχρού αέρα. Η βροχή που θα εκδηλωθεί θα συνοδευτεί από την αφρικανική σκόνη, ενώ οι συγκεντρώσεις της αναμένονται να μειωθούν σταδιακά.

Σκόνη και βροχές: Η ερμηνεία των φαινομένων

Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας εξηγεί πως, παρά την επικράτηση των βοριάδων, οι νοτιάδες στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας συνεχίζουν να μεταφέρουν την αφρικανική σκόνη προς τη Μεσόγειο, επηρεάζοντας τη χώρα μας. Οι βροχοπτώσεις και οι καταιγίδες που αναμένονται θα προκαλέσουν λασποβροχές και εναπόθεση σκόνης στο έδαφος.

Έκτακτα καιρικά φαινόμενα: Επίδραση στα ορεινά

Σύμφωνα με τον Γιάννη Καλλιάνο, οι χιονοπτώσεις στα ορεινά και η πτώση της θερμοκρασίας δεν συνιστούν ακραία καιρικά φαινόμενα για την εποχή, παρά τις υπερβολικές εκτιμήσεις που διακινούνται στα μέσα. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία δεν αναμένεται να εκδώσει έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, καθώς τα φαινόμενα παραμένουν εντός φυσιολογικών ορίων για τα μέσα Μαρτίου.

