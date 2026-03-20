Καιρός: Ψυχρή εισβολή -Πού θα βρέξει και πού θα χιονίσει

Ο καιρός των επόμενων ημερών
Η Ελλάδα αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο ψυχρού μετώπου τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των μετεωρολόγων.
Οι Θοδωρής Κολυδάς, Κλέαρχος Μαρουσάκης και Γιάννης Καλλιάνος αναφέρουν ότι οι ψυχρές αέριες μάζες που θα πλήξουν τη χώρα θα συνοδευτούν από θυελλώδεις βοριάδες, βροχές και τοπικές χιονοπτώσεις, ενώ η αφρικανική σκόνη συνεχίζει να μεταφέρεται από τη Σαχάρα.
Τα φαινόμενα αναμένονται να επηρεάσουν κυρίως τα ανατολικά και το Αιγαίο, με τη θερμοκρασία να σημειώνει πτώση, αλλά χωρίς να πρόκειται για ακραία καιρικά φαινόμενα.
Αφρικανική σκόνη και ψυχρές αέριες μάζες: Η νέα αλλαγή του καιρού
Όπως εξηγεί ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, οι ψυχρές αέριες μάζες θα φτάσουν στην Ελλάδα από τη Μαύρη Θάλασσα και τα δυτικά παράλια της Τουρκίας, χωρίς να πρόκειται για μια αυθεντική σιβηρική εισβολή.
Οι θερμοκρασίες στην Ελλάδα θα είναι πιο ήπιες, κυμαινόμενες γύρω από -2 έως -5°C στα βόρεια και ανατολικά. Ωστόσο, το βορειοανατολικό ρεύμα ενισχύει το αίσθημα του ψύχους και μπορεί να προκαλέσει χιονοπτώσεις στα ορεινά.
Θυελλώδεις βοριάδες και πτώση θερμοκρασίας
Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης αναφέρει ότι από σήμερα, η θερμοκρασία θα πέσει αισθητά, ενώ οι θυελλώδεις βοριάδες θα συνοδεύουν τη μεταφορά του ψυχρού αέρα.
Η βροχή που θα εκδηλωθεί θα συνοδευτεί από την αφρικανική σκόνη, ενώ οι συγκεντρώσεις της αναμένονται να μειωθούν σταδιακά.
Σκόνη και βροχές: Η ερμηνεία των φαινομένων
Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας εξηγεί πως, παρά την επικράτηση των βοριάδων, οι νοτιάδες στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας συνεχίζουν να μεταφέρουν την αφρικανική σκόνη προς τη Μεσόγειο, επηρεάζοντας τη χώρα μας.
Οι βροχοπτώσεις και οι καταιγίδες που αναμένονται θα προκαλέσουν λασποβροχές και εναπόθεση σκόνης στο έδαφος.
Έκτακτα καιρικά φαινόμενα: Επίδραση στα ορεινά
Σύμφωνα με τον Γιάννη Καλλιάνο, οι χιονοπτώσεις στα ορεινά και η πτώση της θερμοκρασίας δεν συνιστούν ακραία καιρικά φαινόμενα για την εποχή, παρά τις υπερβολικές εκτιμήσεις που διακινούνται στα μέσα.
Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία δεν αναμένεται να εκδώσει έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, καθώς τα φαινόμενα παραμένουν εντός φυσιολογικών ορίων για τα μέσα Μαρτίου.
Την Παρασκευή 20/03 φαινόμενα αναμένονται κυρίως στο Αιγαίο, στην Κρήτη και στα ανατολικά Στερεάς και Πελοποννήσου, σταδιακά όμως θα παρουσιάσουν εξασθένηση.
Ο καιρός την Παρασκευή 20-03-2026
Νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως στα ανατολικά και νότια με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν μέχρι αργά το απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά καθώς και στα ορεινά της Κρήτης. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη διατήρηση αυξημένων συγκεντρώσεων αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ και στα ανατολικά 6 με 7, στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα ανατολικά και βόρεια. Θα φτάσει στα βόρεια τους 11 με 14 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 13 με 15 και τοπικά στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα τους 16 με 17 βαθμούς Κελσίου.
Ο καιρός το Σάββατο 21-03-2026
Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στα ανατολικά και τα νότια. Μεμονωμένες καταιγίδες πιθανόν να εκδηλωθούν μέχρι το μεσημέρι στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 4 και στα ανατολικά 5 με 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα βόρεια.
Ο καιρός την Κυριακή 22-03-2026
Άστατος καιρός με παροδικά αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα ανατολικά και τα νότια, κυρίως θαλάσσια - παραθαλάσσια τμήματα και τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες τοπικές βροχές ή όμβρους στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητοί ασθενείς και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, πρόσκαιρα στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
