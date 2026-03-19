ΚΤΕΛ: Αλλαγές στις τιμές των εισιτηρίων - Πού υπάρχουν αυξήσεις

Σε πολλά δρομολόγια οι ιδιοκτήτες ΚΤΕΛ προχωρούν σε προσφορές, κυρίως στα εισιτήρια μετ'επιστροφής. Χαρακτηριστικά, στο δρομολόγιο Αθήνα-Θεσσαλονίκη, η τιμή 51,40 ευρώ στρογγυλοποιείται και γίνεται 50 ευρώ.

Στην διαδρομή Αθήνα-Πάτρα η τιμή ανεβαίνει από 29 σε 31 ευρώ , ενώ από Λάρισα-Αθήνα η τιμή σημειώνει άνοδο 2 ευρώ, από 34 σε 36 ευρώ.

Μιλώντας στον Alpha οι επιβάτες δηλώνουν αιφνιδιασμένοι, με την άνοδο να επηρεάζει δραματικά την «τσέπη» τους, καθώς οι αυξήσεις αφορούν όχι μόνο τα κανονικά αλλά και τα εισιτήρια ειδικών κατηγοριών (μειωμένα).

Με απόφαση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ, έχουν τεθεί σε ισχύ -από την περασμένη Παρασκευή (13/3)- αυξήσεις στις τιμές των εισιτηρίων στα δρομολόγια των Υπεραστικών ΚΤΕΛ .

<div style="width: 100%; aspect-ratio: 16/9;"> <iframe style="width:100%; height:100%;" allow="encrypted-media; accelerometer; autoplay; clipboard-write; gyroscope; picture-in-picture; payment" allowfullscreen frameborder="0" scrolling="no" loading="lazy" referrerpolicy="unsafe-url" src="https://player.glomex.com/integration/1/integration.html?integrationId=40599z13jy9s79xo&playlistId=v-dh64hwgi1v5l" ></iframe> </div>

Ο Πρόεδρος του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Αιτωλοακαρνανίας, Θανάσης Βαλλής, μιλώντας στην εφημερίδα «Συνειδηση» επεσήμανε:

«H αύξηση της τάξεως του 10% στα εισιτήρια ξεκίνησε από την Πέμπτη 12.03.26. Λόγω του κόστους του πετρελαίου η αύξηση αυτή είναι μηδαμινή μπροστά στα έξοδα που έχουμε. Ο κόσμος σε καμία περίπτωση δεν φταίει. Οι επιβάτες δυσκολεύονται πάρα πολύ και το αντιλαμβανόμαστε αυτό και γι’ αυτό εμείς δεν θέλαμε να αυξηθεί η τιμή των εισιτηρίων. Το Κράτος θα έπρεπε ή να μειώσει τους φόρους ή να αυξήσει τα εισιτήρια και επέλεξε να αυξήσει τα εισιτήρια. Η αύξηση δεν είναι απόφαση του ΚΤΕΛ, αλλά είναι Υπουργική Απόφαση και θέλω να το τονίσω αυτό για να γίνει αντιληπτό από τον κόσμο. Ως ΚΤΕΛ διατηρούμε την έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής.

Αύξηση στην τιμή του εισιτηρίου είχε γίνει πάλι στο τέλος του 2023 και το 2012. Η πρόσφατη αύξηση δεν καλύπτει τα έξοδά μας, αλλά δεν γίνονταν αλλιώς».



Ο αντιπρόεδρος του Αστικού ΚΤΕΛ Αγρινίου, Γιάννης Αγγελής, μιλώντας στη «Σ» σημείωσε:

«Πρόκειται για κυβερνητική απόφαση η αύξηση της τάξεως του 10% στην τιμή των εισιτηρίων. Δεν έχουμε εφαρμόσει την αύξηση αυτή ακόμη στο Αγρίνιο, την κρατάμε όσο γίνεται πιο πίσω. Η αύξηση των εισιτηρίων μας θα είναι 10 λεπτά και 20 λεπτά, ανάλογα τη ζώνη.



Στην 3η ζώνη από 2,10 που κόστιζε το εισιτήριο θα πάει, όταν γίνει η αύξηση, στα 2,30 το ολόκληρο και 1,30 το μισό. Στην 2η ζώνη από 1,60 που είναι το ολόκληρο θα πάει στο 1,80 και το μισό στο 1 ευρώ. Στην 1η ζώνη η τιμή του εισιτηρίου είναι 1 ευρώ, ενώ θα έπρεπε να είναι 1,20 όπως σε όλες τις πόλεις της χώρας. Το 1 ευρώ είναι λόγω της επιδότησης της Δήμου Αγρινίου και γι’ αυτό τώρα αναμένουμε την εξέλιξη της συζήτησης με τη Δημοτική Αρχή για το πώς θα διαμορφωθεί η επιδότηση, ώστε να δούμε πόσο θα κοστίζει τελικά το εισιτήριο.

Τα περισσότερα Αστικά ΚΤΕΛ ήδη έχουν ανεβάσει τις τιμές, αλλά εμείς στο Αγρίνιο προσπαθούμε να κρατήσουμε τις ίδιες τιμές για να βοηθήσουμε τους επιβάτες μας, οι οποίοι αυξήθηκαν. Πέρυσι υπήρξε αύξηση των επιβατών μας κατά 10%, ενώ αντίστοιχο σχεδόν ποσοστό αύξησης του επιβατικού κοινού εκτιμούμε πως θα έχουμε και φέτος, αν και μας παραπονούνται για τη μετακίνησή τους, γιατί λόγω πεζοδρομήσεων και στενών δρόμων δεν έχουν πρόσβαση παντού και κατ’ επέκταση δεν έχουμε και εμείς πρόσβαση παντού. Ο κόσμος αξίζει να γνωρίζει πως θα προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε τις τιμές όσο χαμηλότερα μπορούμε».

Το εισιτήριο από Αγρίνιο – Αθήνα από 29,20 έχει πάει πλέον στα 32,10. Το επιστροφής εισιτήριο για την ίδια διαδρομή από 50 ευρώ πήγε 55 ευρώ. Για την Θεσσαλονίκη από 80 ευρώ που ήταν το εισιτήριο με επιστροφή πλέον κοστίζει 90 ευρώ, ενώ το απλό από τα 45 ευρώ πήγε στα 50 ευρώ.