Έξυπνα ψηφιακά εργαλεία «κόβουν» το αλκοόλ στους εφήβους

Με τη βοήθεια τριών ψηφιακών εργαλείων η κυβέρνηση επιδιώκει να βάλει «φρένο» στην κατανάλωση αλκοόλ από ανήλικους αλλά και στην πώληση σε αυτούς καπνικών προϊόντων.

Τα περιστατικά μέθης ανηλίκων σε μπαρ, κλαμπ, πάρτι είναι αλλεπάλληλα τα τελευταία χρόνια και ιδιαιτέρως ανησυχητικά καθώς οι έφηβοι καταλήγουν στο νοσοκομείο. Έτσι, πέρυσι ψηφίστηκε νόμος απαγόρευσης πώλησης αλκοόλ και καπνικών προϊόντων, ο οποίος προβλέπει μια σειρά μέτρων που θα επιτρέψουν να μπει τέλος στα παραπάνω φαινόμενα.

Το επιχειρησιακό σχέδιο για την καθολική εφαρμογή της απαγόρευσης πώλησης καπνικών και αλκοόλ σε ανηλίκους παρουσιάστηκε χθες από τους Υπουργούς Υγείας, Προστασίας του Πολίτη και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η κυβέρνηση με τη νέα νομοθεσία έχει θεσπίσει αυστηρές ποινές στους πωλητές αλκοόλ και καπνικών προϊόντων. Το βασικότερο, όμως, είναι η επιτυχία των ελέγχων και σε αυτό αναμένεται να βοηθήσουν οι εφαρμογές που έχει θέσει σε εφαρμογή.

Καταρχάς, δημιουργείται ένα ψηφιακό μητρώο λιανικής πώλησης αλκοόλ και καπνικών προϊόντων (alto.gov.gr). Εκεί όλοι όσοι πωλούν τα προϊόντα αυτά πρέπει να δηλωθούν έως και τις 16 Απριλίου, με σκοπό να μπορεί η Ελληνική Αστυνομία να πραγματοποιεί ελέγχους.

Δεύτερο σημείο πλήρους και καθολικής εφαρμογής του νόμου είναι ο νέος τρόπος ταυτοποίησης της ηλικίας των πελατών από τους ιδιοκτήτες των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Πρόκειται για age verification μέσω του Gov.gr Wallet και Kids Wallet μέσα από τα οποία ο εκάστοτε υπάλληλος (μπάρμαν, πωλητής σε μίνι μάρκετ, ιδιοκτήτης περιπτέρου) θα μπορεί να ελέγξει με τρία βήματα εάν ο πελάτης είναι ανήλικος.

Ο πιθανός αγοραστής σκανάρει το QR code είτε μέσω του Gov.gr Wallet, είτε του Kids Wallet και επιτρέπει την κοινοποίηση του πιστοποιητικού επιβεβαίωσης της ηλικίας.

Ακολούθως, στο Gov.gr Wallet του πωλητή εμφανίζεται πράσινη ή κόκκινη σήμανση ανάλογα με το εάν επιτρέπεται ή όχι η πώληση του προϊόντος βάσει της ηλικίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν εμφανίζεται η ακριβής ηλικία των αγοραστών.

Σε ό,τι αφορά στους τουρίστες τους καλοκαιρινούς μήνες, για τους οποίους επίσης ισχύει ο νόμος, η ταυτοποίηση θα γίνεται με τα ταυτοποιητικά τους έγγραφα, δηλαδή με την ταυτότητα ή το διαβατήριο.

Τρίτο «εφόδιο» της κυβέρνησης για την πραγματοποίηση ελέγχων είναι η υποχρεωτική δήλωση ιδιωτικών εκδηλώσεων μέσω της πλατφόρμας events.mdg.gov.gr. Κάθε πάρτι και χοροεσπερίδα σχολείου είναι υποχρεωτικό πλέον να δηλώνεται, με σκοπό η αστυνομία να γνωρίζει τις ιδιωτικές εκδηλώσεις και να πραγματοποιεί ελέγχους.

Σύμφωνα με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, το 2024 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 133.000 έλεγχοι για αλκοόλ και κάπνισμα σε ανηλίκους. Από τις 7 Ιουλίου 2025, που ισχύει ο νόμος, έως την περασμένη Δευτέρα, πραγματοποιήθηκαν 82.000 έλεγχοι. Εξ αυτών το 67% των συλλήψεων αφορά σε πώληση αλκοόλ και το 40% σε πώληση καπνού. Επιπλέον, επιβλήθηκαν 150 διοικητικά πρόστιμα, από τα οποία τα 59 αφορούν σε αλκοόλ και τα 12 σε καπνικά προϊόντα.

Στα βασικά σημεία της νέας νομοθεσίας είναι η καθιέρωση αυστηρών διοικητικών κυρώσεων σε περιπτώσεις παραβάσεων και η πρόβλεψη ποινικών κυρώσεων σε περιπτώσεις πώλησης καπνού και αλκοόλ σε ανηλίκους και από ανηλίκους, καθώς και σε περιπτώσεις εισόδου, παραμονής και απασχόλησής τους σε κέντρα διασκέδασης και αμιγή μπαρ. Συγκεκριμένα, η πώληση, η προσφορά ή διάθεση καπνού και αλκοόλ σε ανηλίκους αποτελεί πλέον ποινικό αδίκημα. Οι παραβάσεις τιμωρούνται με φυλάκιση έως και τρία έτη και με χρηματική ποινή.