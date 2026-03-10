Λουτρά Κυλλήνης-Λίτζι: Το εγκαταλελειμμένο θεραπευτικό δάσος της Πελοποννήσου

Σε μια από τις πιο ειδυλλιακές περιοχές της Κυλλήνης, κοντά στις ακτές του Ιονίου, βρίσκονται τα Λουτρά Λίτζι, ένας τόπος με ιστορία αιώνων.

Οι ιαματικές πηγές και τα λουτρά, δίπλα στα ερείπια των ρωμαϊκών εγκαταστάσεων, μαρτυρούν ότι η περιοχή υπήρξε κέντρο θεραπείας και αναψυχής από τα αρχαία χρόνια.

Τα λουτρά γνώρισαν ακμή από τον 19ο έως τον 20ό αιώνα, προσελκύοντας πλήθη επισκεπτών που αναζητούσαν ανακούφιση σε αρθριτικά, δερματικά και αναπνευστικά προβλήματα, χάρη στις θειούχες ιδιότητες των νερών και της λάσπης. Το δάσος με τους ευκαλύπτους και το μικρό λιθόχτιστο θέατρο προσέθεταν πολιτιστικό χρώμα στον χώρο, δημιουργώντας ένα πλήρες σκηνικό θεραπείας και ψυχαγωγίας.