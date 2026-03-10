Κοινόχρηστα: Ποιος πληρώνει όταν το σπίτι είναι κενό;

Τα κοινόχρηστα κοινόχρηστα αποτελούν σημαντικό «βραχνά» στις πολυκατοικίες. Τι ισχύει με τα κλειστά διαμερίσματα και σε ποιες περιπτώσεις δεν πρέπει να πληρώνεις τα κοινόχρηστα;

Όταν ένα διαμέρισμα δεν κατοικείται ως συνήθως λέμε ότι είναι κλειστό. Αυτό όμως είναι λάθος. Ο όρος “κλειστό διαμέρισμα” δεν σημαίνει απλώς ότι δεν κατοικείται. Για να θεωρηθεί πραγματικά κλειστό:

δεν πρέπει να έχει κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος ή νερού,

πρέπει να είναι άδειο από έπιπλα,

δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ούτε περιστασιακά.



Ακόμη και τότε, το διαμέρισμα συνήθως συμμετέχει σε κάποια πάγια έξοδα, όπως η συντήρηση ανελκυστήρα ή ο φωτισμός κοινόχρηστων χώρων. Γι’ αυτό, το πότε ένα διαμέρισμα δεν πληρώνει κοινόχρηστα συνδέεται άμεσα με τον κανονισμό πολυκατοικίας και όχι με την προσωπική χρήση.

Πληρώνει κοινόχρηστα ο ιδιοκτήτης όταν είναι κλειστό το διαμέρισμα του;

Για να θεωρείται το διαμέρισμα “κλειστό” δεν θα πρέπει να έχει μισθωτούς για ένα διάστημα μεγαλύτερο των 30-60 ημερών. Η κατανομή των κοινοχρήστων δαπανών και στο κλειστό διαμέρισμα γίνεται σύμφωνα με τον κανονισμό της πολυκατοικίας. Στις περιπτώσεις όπου η πολυκατοικία έχει κεντρική θέρμανση, βασική προϋπόθεση για την απαλλαγή αυτή είναι να έχουν απομονωθεί και να έχουν σφραγιστεί τα σώματα του καλοριφέρ, με ευθύνη πάντα του διαχειριστή, ο οποίος πρέπει επίσης να τα αποσφραγίσει όταν ενοικιαστεί ξανά το διαμέρισμα.

Στις πολυκατοικίες με αυτόνομη θέρμανση είναι αυτονόητο ότι στα κλειστά διαμερίσματα χρεώνεται μόνο το πάγιο θέρμανσης, αφού οι μετρητές δεν καταγράφουν κατανάλωση.

Στην περίπτωση που κάποια διαμερίσματα παραμένουν στην ιδιοκτησία του κατασκευαστή ενώ παραμένουν απούλητα, αχρησιμοποίητα ή και κλειστά, Στους κανονισμούς των πολυκατοικιών, θα πρέπει να υπάρχει επίσης ειδική πρόβλεψη με την οποία ο κατασκευαστής της πολυκατοικίας να απαλλάσσεται από τα έξοδα κοινοχρήστων, για ορισμένο χρονικό διάστημα.

Τι ισχύει βάσει νομοθεσίας για τα κλειστά διαμερίσματα;

Αν στην πολυκατοικία σου ένα διαμέρισμα μείνει κλειστό, εφόσον προβλέπεται κάποια έκπτωση σε κάποιες δαπάνες, το ποσό που προκύπτει διαμοιράζεται στα υπόλοιπα διαμερίσματα με την αντίστοιχη κατηγορία χιλιοστών. Εκείνος που θα διευθετήσει το θέμα είναι ο διαχειριστής της πολυκατοικίας που είναι υπεύθυνος να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες. Αν και ακατοίκητο, το διαμέρισμα πρέπει να συμμετέχει κανονικά στα έξοδα;Ή μήπως υπάρχει κάποιος τρόπος ο ιδιοκτήτης να απαλλαχθεί από τα έξοδα επειδή απλά δεν κατοικεί στο σπίτι; Εδώ έρχεται η σχετική νομοθεσία, ειδικά αν η πολυκατοικία δεν διαθέτει καταστατικό. Στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, η έκπτωση λόγω κλειστού διαμερίσματος, αφορά τη δαπάνη της θέρμανσης, όταν αυτή αφορά την κατανάλωση και όχι κάποια συντήρηση ή επισκευή.

Σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο 3741/29, τον μεγαλύτερο ρόλο παίζει το είδος της θέρμανσης της πολυκατοικίας. Οι περιπτώσεις είναι δύο: α) πολυκατοικία με αυτόνομη θέρμανση και β) πολυκατοικία με κεντρική θέρμανση.

Σε ποιες περιπτώσεις δεν πρέπει να πληρώνεις τα κοινόχρηστα

Υπάρχουν συγκεκριμένες περιπτώσεις όπου τα κοινόχρηστα μπορεί να μην καταβάλλονται:

Όταν ο κανονισμός προβλέπει απαλλαγές για κλειστά διαμερίσματα.

Όταν υπάρχει δικαστική απόφαση που επιβεβαιώνει εξαίρεση.

Σε ειδικές περιπτώσεις όπου τα έξοδα δεν σχετίζονται με όλους τους ιδιοκτήτες (π.χ. αυτόνομη θέρμανση).

Ωστόσο, τα πάγια έξοδα (συντήρηση ασανσέρ, φωτισμός, καθαριότητα) δύσκολα εξαιρούνται. Έτσι, το να μην πληρώνω καθόλου κοινόχρηστα, στην πράξη έχει περιορισμένη εφαρμογή.

Πηγή: «Ελεύθερος Τύπος»