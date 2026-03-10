Καιρός: Ανοιξιάτικο σκηνικό και ήπιες θερμοκρασίες

Σε γενικές γραμμές ήπιο και σχετικά σταθερό θα είναι το σκηνικό του καιρού στη χώρα , σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ.

Μετά τις ασθενείς βροχές που αναμένονται κυρίως στα κεντρικά και βόρεια στην αρχή της εβδομάδας, ο καιρός θα βελτιωθεί από την Τρίτη, με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας στις περισσότερες περιοχές και θερμοκρασίες κοντά στα φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή.

Το μεγαλύτερο μέρος της εβδομάδας θα κυλήσει με γενικά αίθριο καιρό, ενώ κατά διαστήματα θα εμφανίζονται τοπικές νεφώσεις κυρίως στα νότια και σε τμήματα της κεντρικής Ελλάδας. Δεν αποκλείονται λίγες τοπικές βροχές σε περιοχές όπως η Κρήτη, οι Κυκλάδες και η Πελοπόννησος, ενώ προς το τέλος της εβδομάδας υπάρχει πιθανότητα για ασθενή φαινόμενα στα βορειοδυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βόρειες διευθύνσεις, τοπικά ενισχυμένοι στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρές αυξομειώσεις αλλά συνολικά θα διατηρηθεί σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, με τάση ελαφράς ανόδου προς τα μέσα της εβδομάδας.

Η εκτίμηση Κολυδά για την πορεία της θερμοκρασίας

Σε ανάρτησή του, ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς αναλύει την εξέλιξη της θερμοκρασίας τις επόμενες ημέρες, επισημαίνοντας ότι στο πρώτο τμήμα της περιόδου, περίπου έως τις 13–14 Μαρτίου, οι θερμοκρασίες στη στάθμη των 850 hPa κινούνται πολύ κοντά στις κλιματικά κανονικές τιμές για την εποχή.

Όπως εξηγεί, τα περισσότερα σενάρια των προγνωστικών μοντέλων συγκλίνουν γύρω από τιμές μεταξύ 2 και 4 βαθμών Κελσίου στη συγκεκριμένη στάθμη της ατμόσφαιρας, κάτι που υποδηλώνει μια σχετικά σταθερή και ήπια θερμοκρασιακή κατάσταση χωρίς σημαντικές αποκλίσεις.

Μετά τα μέσα του μήνα, ωστόσο, διαφαίνεται μια ήπια ανοδική τάση της θερμοκρασίας. Σύμφωνα με την ανάλυση των δεδομένων, η μέση τιμή των σεναρίων ανεβαίνει σταδιακά προς τους 4 με 6 βαθμούς Κελσίου στα 850 hPa, γεγονός που υποδηλώνει ότι η αέρια μάζα πάνω από την Ελλάδα ενδέχεται να γίνει ελαφρώς θερμότερη από τα κανονικά επίπεδα.

Η εξέλιξη αυτή μεταφράζεται συνήθως σε θερμοκρασίες επιφάνειας κοντά ή και λίγο υψηλότερες από τις μέσες τιμές της εποχής.

Αυξημένη αβεβαιότητα μετά τα μέσα Μαρτίου

Σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά, από τις 16–17 Μαρτίου και μετά παρατηρείται μεγαλύτερη διασπορά μεταξύ των διαφορετικών σεναρίων των προγνωστικών μοντέλων.

Ορισμένα σενάρια υποδεικνύουν θερμότερες αέριες μάζες, με θερμοκρασίες που μπορεί να φτάσουν τους 8 έως 10 βαθμούς Κελσίου στα 850 hPa, ενώ άλλα δείχνουν πιθανή υποχώρηση της θερμοκρασίας.

Η αυξημένη αυτή διασπορά σημαίνει ότι η πρόγνωση γίνεται λιγότερο βέβαιη για το διάστημα μετά τα μέσα Μαρτίου, καθώς η τελική εξέλιξη θα εξαρτηθεί από τον τρόπο με τον οποίο θα διαμορφωθεί η ατμοσφαιρική κυκλοφορία στην Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο.

Ανοιξιάτικη εικόνα χωρίς ακραίες μεταβολές

Συνολικά, η εικόνα που προκύπτει από τα προγνωστικά στοιχεία δείχνει ότι το πρώτο δεκαήμερο της περιόδου θα χαρακτηρίζεται από θερμοκρασίες κοντά στα κανονικά επίπεδα για την εποχή.

Στη συνέχεια διαφαίνεται μια ήπια θερμή τάση, χωρίς ενδείξεις για ισχυρή ψυχρή εισβολή, ενώ η αυξημένη διασπορά των σεναρίων προς το τέλος της περιόδου αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο εναλλαγών θερμότερων και ψυχρότερων αερίων μαζών.

Με άλλα λόγια, η συνολική εικόνα παραπέμπει σε μια ανοιξιάτικη και σχετικά ήπια θερμοκρασιακή πορεία τις επόμενες ημέρες, χωρίς ακραίες μεταβολές στη στάθμη των 850 hPa.