Τραμπ: «Θάνατος, φωτιά και οργή» αν το Ιράν μπλοκάρει τη ροή πετρελαίου στα Στενά του Ορμούζ

Πέφτει το πετρέλαιο μετά τη δήλωση του Αμερικανού Προέδρου

Ο Ντόναλντ Τραμπ, απηύθυνε λίγο πριν τις 3 π.μ. της Τρίτης (10.03.2026) ώρα Ελλάδας, αυστηρή προειδοποίηση προς το Ιράν, δηλώνοντας ότι οποιαδήποτε ενέργεια που θα διακόψει τη ροή πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ θα αντιμετωπιστεί με πλήγματα 20 φορές ισχυρότερα από όσα έχουν γίνει έως τώρα. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα «Truth Social» ο Τραμπ ανέφερε ότι οι ΗΠΑ θα καταστρέψουν εύκολα προσβάσιμους στόχους, καθιστώντας σχεδόν αδύνατη την ανοικοδόμηση του Ιράν ως έθνους, προσθέτοντας ότι «Θάνατος, Φωτιά και Οργή θα κυριαρχήσουν επάνω τους». Παράλληλα, τόνισε ότι ελπίζει και προσεύχεται να μην χρειαστεί η εφαρμογή αυτών των μέτρων. Ο Τραμπ χαρακτήρισε την προειδοποίηση δώρο των ΗΠΑ προς την Κίνα και άλλες χώρες που χρησιμοποιούν συχνά τα Στενά του Ορμουζ, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για χειρονομία που ελπίζει να εκτιμηθεί από τις διεθνείς αγορές και τις κυβερνήσεις που εξαρτώνται από την ασφαλή ναυσιπλοΐα στην περιοχή.

Νωρίτερα, κατά τη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στη Φλόριντα τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει «απογοητευμένος» που ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ είναι ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν. «Θεωρούμε ότι αυτό θα οδηγήσει σε περισσότερα ανάλογα προβλήματα για τη χώρα», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους. Όταν ρωτήθηκε αν ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν αποτελεί στόχο, ο Τραμπ απάντησε πως θα ήταν «ακατάλληλο» να το πει αυτό. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την επιχείρηση «Επική οργή» κατά του Ιράν ως «μία από τις πιο σύνθετες και εντυπωσιακές επιχειρήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ», προσθέτοντας πως είναι μία «σύντομη εκδρομή». «Ήταν μία μεγάλη ημέρα (σ.σ. η 28η Φεβρουαρίου και η έναρξη του πολέμου), γιατί αν δεν το είχαμε κάνει αυτό, θα είχαν αποκτήσει πυρηνικό όπλο μέσα σε δύο εβδομάδες και νομίζω ότι θα βρισκόμασταν σε μια πολύ διαφορετική κατάσταση», τόνισε ο Αμερικανός Πρόεδρος.