Πάτρα: Στο νοσοκομείο 15χρονος μετά από επίθεση μαθητή Λυκείου

Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στην Πάτρα, όταν ένας 15χρονος μαθητής δέχθηκε επίθεση από μαθητή Λυκείου, κοντά σε σχολικό συγκρότημα.

Το περιστατικό σημειώθηκε την ώρα που μαθητές Γυμνασίου επέστρεφαν από μονοήμερη σχολική εκδρομή και βρίσκονταν συγκεντρωμένοι μαζί με τους καθηγητές τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός πλησίασε τον 15χρονο και άρχισε να τον χτυπά με γροθιές στο πρόσωπο, προκαλώντας αναστάτωση στους παρευρισκόμενους. Αμέσως μετά την επίθεση, ο δράστης επιβιβάστηκε σε δίκυκλο και απομακρύνθηκε από το σημείο.

Ο τραυματισμένος μαθητής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες, ενώ οι εκπαιδευτικοί ενημέρωσαν την Αστυνομία, η οποία ξεκίνησε έρευνα για το περιστατικό.

Από την προανάκριση προέκυψε ότι ο φερόμενος ως δράστης είναι μαθητής της Β’ τάξης Λυκείου, που φοιτά στο ίδιο σχολικό συγκρότημα με το Γυμνάσιο.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η ένταση φαίνεται να ξεκίνησε από ένα περιστατικό κατά τη διάρκεια της εκδρομής, όταν στο πλαίσιο "παιχνιδιού" με νεράτζια ένα από αυτά χτύπησε την αδελφή του μαθητή Λυκείου. Το χτύπημα είχε ως αποτέλεσμα να της πέσει το κινητό τηλέφωνο από τα χέρια και να υποστεί φθορές.

Σε βάρος του μαθητή σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση σωματικών βλαβών, ενώ οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν και στη σύλληψη του πατέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.