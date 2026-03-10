Αρσάκεια Σχολεία Πατρών: Πρόσληψη καθηγητή Οικονομίας

Δείτε που μπορείτε να καταθέσετε τα απαιτούμενα έγγραφα
Η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία για τις ανάγκες των Αρσακείων Σχολείων Πατρών θα προσλάβει καθηγητή/καθηγήτρια Οικονομίας (ΠΕ80).
Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να συμπληρώσουν τα στοιχεία που ζητούνται στον σύνδεσμο https://portal.arsakeio.gr/Public/RegistrationNewEmp και να επισυνάψουν το βιογραφικό τους στα Ελληνικά.
Απαραίτητες προϋποθέσεις: διδακτική εμπειρία, βαθμός πτυχίου «άριστα» ή «λίαν καλώς», εγγραφή στην Επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών.
