Χριστίνα Αλεξοπούλου: Συνάντηση με τον Διοικητή του Κέντρου Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων (ΚΕΤΧ) Πάτρας

Με τον Διοικητή του Κέντρου Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων (ΚΕΤΧ) Πάτρας, Ταξίαρχο κ. Κωνσταντίνο Τσιράκη, συναντήθηκε η τ. Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Βουλευτής ΝΔ Αχαΐας, Χριστίνα Αλεξοπούλου, στο πλαίσιο της νέας φάσης λειτουργίας του στρατοπέδου, το οποίο επανέρχεται στον ρόλο του ως κέντρο εκπαίδευσης.

"Η εξέλιξη αυτή ανοίγει μια νέα σελίδα για την Πάτρα, καθώς μετά από δεκαπέντε χρόνια επανασυνδέεται με μια σημαντική εκπαιδευτική λειτουργία του Στρατού Ξηράς. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, περίπου 2.000 νεοσύλλεκτοι θα εκπαιδεύονται κάθε χρόνο στις εγκαταστάσεις του Κέντρου, γεγονός που ενισχύει τον ρόλο της πόλης στον χάρτη των στρατιωτικών δομών της χώρας.

Στο πλαίσιο αυτό, το Κέντρο αναβαθμίζεται ουσιαστικά, με παρεμβάσεις σε βασικές υποδομές, όπως στα εστιατόρια, στα μαγειρεία, στους χώρους διαμονής και υγιεινής των στρατευμένων. Με τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις αποκτά πλέον χαρακτηριστικά ενός σύγχρονου, πολυδύναμου Κέντρου Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων, ικανού να υποστηρίξει ολοκληρωμένα τις ανάγκες εκπαίδευσης και διαβίωσης των στρατιωτών.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η κα. Αλεξοπούλου ενημερώθηκε από τον κ. Διοικητή για τη λειτουργία της μονάδας, τις υποδομές και το πρόγραμμα εκπαίδευσης των νεοσυλλέκτων" αναφέρει η ανακοίνωση του γραφείου της αχαιής βουλευτού.



Σε δήλωσή της, η Χριστίνα Αλεξοπούλου ανέφερε:

«Η επαναλειτουργία του Κέντρου Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων ενισχύει τη θέση της Πάτρας στον χάρτη των στρατιωτικών δομών της χώρας.

Παράλληλα, η αναβάθμιση των υποδομών του στρατοπέδου συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και λειτουργικού περιβάλλοντος εκπαίδευσης.

Η λειτουργία του Κέντρου με τη νέα του αποστολή ενισχύει την εκπαιδευτική δραστηριότητα του Στρατού Ξηράς, ενώ ταυτόχρονα επαναφέρει στο στρατόπεδο τη δραστηριότητα που για χρόνια ήταν συνδεδεμένη με τη ζωή της πόλης».