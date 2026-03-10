Πάτρα: Κουκουλοφόρος εισέβαλε σε πρακτορείο ΟΠΑΠ- Έρευνες για τον εντοπισμό του ληστή

Απείλησε με όπλο τον υπάλληλο και του απέσπασε 500 ευρώ
Ληστής εισέβαλε το βράδυ της Δευτέρας 9 Μαρτίου σε πρακτορείο του ΟΠΑΠ στην Πάτρα.
Σύμφωνα με πληροφορίες είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του και αφού απείλησε με όπλο τον υπάλληλο απέσπασε το χρηματικό ποσό των 500 ευρώ.
Το συμβάν έγινε σε πρακτορείο στην Πατρών Κλάους. Στο σημείο έσπευσε η αστυνομία και ξεκίνησαν έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη.
