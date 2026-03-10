Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πόλεμος στη Μέση Ανατολή
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Κουκουλοφόρος εισέβαλε σε πρακτορείο ΟΠΑΠ- Έρευνες για τον εντοπισμό του ληστή

Πάτρα: Κουκουλοφόρος εισέβαλε σε πρακτορ...

Απείλησε με όπλο τον υπάλληλο και του απέσπασε 500 ευρώ

Ληστής εισέβαλε το βράδυ της Δευτέρας 9 Μαρτίου σε πρακτορείο του ΟΠΑΠ στην Πάτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του και αφού απείλησε με όπλο τον υπάλληλο απέσπασε το χρηματικό ποσό των 500 ευρώ.

Το συμβάν έγινε σε πρακτορείο στην Πατρών Κλάους. Στο σημείο έσπευσε η αστυνομία και ξεκίνησαν έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη.

Ειδήσεις Τώρα

Εμπρηστική επίθεση τα ξημερώματα σε καφετέρια στους Αγ. Αναργύρους

Πάτρα: Στο νοσοκομείο 15χρονος μετά από επίθεση μαθητή Λυκείου

ΜΕΤΕΟ: Ο χειμώνας 2025–2026 ένας από τους πιο βροχερούς των τελευταίων δεκαετιών στην Ελλάδα - Πού καταγράφηκαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Ληστεία Πρακτορεία ΟΠΑΠ Αστυνομία
Ειδήσεις
Κοινωνία
["\u03a0\u03ac\u03c4\u03c1\u03b1-\u0394\u03c5\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae \u0395\u03bb\u03bb\u03ac\u03b4\u03b1","\u039b\u03b7\u03c3\u03c4\u03b5\u03af\u03b1","\u03a0\u03c1\u03b1\u03ba\u03c4\u03bf\u03c1\u03b5\u03af\u03b1 \u039f\u03a0\u0391\u03a0","\u0391\u03c3\u03c4\u03c5\u03bd\u03bf\u03bc\u03af\u03b1"]
823695
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Ειδήσεις