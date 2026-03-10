«Σουρωτήρι» οι δρόμοι από τις οπτικές ίνες- Μελάς: «Έχουν διαλύσει όλη την Πάτρα, αλλά τι θα γινόταν εάν ο Δήμος έλεγε ότι δεν θέλει τις οπτικές ίνες;»

Η Πάτρα φαίνεται να «διαλύεται» μέρα με τη μέρα από τα συνεχή έργα για το πέρασμα των οπτικών ινών, με τους δρόμους να μετατρέπονται σε εργοτάξια και τις λακκούβες να πληθαίνουν με ραγδαίο ρυθμό.

Οι πολίτες βλέπουν την καθημερινότητά τους να επηρεάζεται σοβαρά, με κυκλοφοριακή συμφόρηση, προβλήματα στη στάθμευση και φθορές στα οχήματά τους. Η επέκταση των οπτικών ινών, που έχει στόχο τη βελτίωση των τηλεπικοινωνιακών υποδομών, έχει φέρει μεγάλες ταλαιπωρία στους Πατρινούς, καθώς τα σκαψίματα γίνονται σε όλη την έκταση της πόλης, χωρίς να υπάρχει πάντα ομοιόμορφη και ποιοτική αποκατάσταση των δρόμων.

Ο Αντιδήμαρχος Έργων και Υποδομών, Παναγιώτης Μελάς, μίλησε στο thebest.gr για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί, τονίζοντας την ανάγκη προσαρμογής στα νέα τεχνολογικά δεδομένα: «Έχουν διαλύσει όλη την Πάτρα, αλλά τι θα γινόταν εάν ο Δήμος έλεγε ότι δεν θέλουμε τις οπτικές ίνες στην πόλη; Θα έλεγαν οπισθοδρομικέ Πελετίδη, που δεν θες την τεχνολογία», ανέφερε χαρακτηριστικά. Όπως σημειώνει, η δημοτική αρχή προσπαθεί να περιορίσει τις συνέπειες των έργων, επισημαίνοντας ότι «κυνηγάμε τις εταιρίες συνεχώς για να κάνουν σωστή αποκατάσταση, τους στέλνουμε επιστολές, βάζουμε και πρόστιμα κ.α.».

Επίσης, υπογραμμίζει ότι η λύση θα απαιτούσε συντονισμένη απόφαση και από την ΚΕΔΕ, καθώς τα σκαψίματα έχουν δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα. «Προσπαθούμε όπου βλέπουμε ότι δεν έχει γίνει σωστή αποκατάσταση να παρεμβαίνουμε, αλλά δεν είναι εύκολο. Όλη η Πάτρα είναι σκαμμένη και όπως καταλαβαίνει κανείς, αυτά είναι μόνο μπαλώματα», λέει.

Παράδειγμα, όπως αναφέρει, είναι η οδός Ευβοίας, όπου «ο δήμος επένδυσε ενάμισι εκατομμύριο ευρώ για να διορθώσει τις λακκούβες, αλλά σήμερα την έχουν κάνει σουρωτήρι».