Αγρινιώτες τα ηγετικά στελέχη του κυκλώματος παράνομου τζόγου

Αγρινιώτες φέρονται πως είναι ηγετικά στελέχη του κυκλώματος που κατάφερε να αποκομίσει περισσότερα από 16 εκατομμύρια ευρώ μέσα σε μία οκταετία.

Συνελήφθησαν από τα στελέχη του ελληνικού FBI σε ευρεία επιχείρηση το πρωί της Τρίτης (10/3).

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την επιχείρηση της αστυνομίας έχουν γίνει μέχρι τώρα 17 συλλήψεις και συνεχίζονται οι έρευνες για άλλα μέλη του κυκλώματος σε διάφορες περιοχές της Αττικής, της Θεσσαλονίκης, της Πάτρας και του Αγρινίου.

Αποκλειστικές πληροφορίες του agriniopress.gr αναφέρουν πως Αγρινιώτες φέρονται πως είναι ηγετικά στελέχη του κυκλώματος με παρελθόν στα τυχερά παιχνίδια.

Ο 68χρονος Αγρινιώτης που φέρεται ως ηγετικό στέλεχος της παράνομης σπείρας διατηρούσε στην Αθήνα μαζί με τον αδερφό του επί σειρά ετών χαρτοπαιχτική λέσχη. Τα τελευταία δύο χρόνια μαζί με δύο ακόμη Αγρινιώτες στράφηκαν στον ηλεκτρονικό τζόγο καθώς εκεί είδαν μεγάλα κέρδη. Για διάστημα τουλάχιστον δέκα ημερών στελέχη της ΕΛΑΣ παρακολουθούσαν τις κινήσεις έως το πρωί της Τρίτης (10/3) οπότε και τους συνέλαβαν.