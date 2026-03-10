Φ. Ζαΐμης: «Να υλοποιηθούν άμεσα όσα ζητήσαμε με το ψήφισμα του Περιφερειακού μας Συμβουλίου»

Στην εκδήλωση για τα 130 χρόνια λειτουργίας του Οδοντωτού Διακοπτού – Καλαβρύτων, που πραγματοποιήθηκε στον σταθμό των Καλαβρύτων, παρευρέθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας, Φωκίων Ζαΐμης εκπροσωπώντας την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, «βασική μας θέση είναι η Πολιτεία να υλοποιήσει άμεσα αυτά που ζητούμε με το ψήφισμα του Περιφερειακού μας Συμβουλίου και των Δήμων Καλαβρύτων και Αιγιαλείας. Τα γνωρίζουν οι αρμόδιοι φορείς και περιμένουμε άμεσες ενέργειες πλέον. Ο χρόνος περνάει και εμείς ζητούμε έναν οδικό χάρτη για την άμεση υλοποίηση του σχεδίου διασφάλισης της λειτουργίας της γραμμής», δήλωσε μεταξύ άλλων ο κ. Ζαΐμης, αναφερόμενος στα σημεία του πρόσφατου ψηφίσματος του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας και σημειώνοντας πως «ο Οδοντωτός Σιδηρόδρομος αποτελεί ένα μοναδικό περιουσιακό στοιχείο για την περιοχή της Αιγιαλείας και των Καλαβρύτων και για την Αχαΐα, αλλά και για όλη την χώρα».

Υπενθύμισε πως το Περιφερειακό Συμβούλιο πρόσθεσε στα αιτήματα των Δήμων την ανάγκη να υπάρξει εναλλακτικό σχέδιο συνεργασίας με άλλη εταιρεία (μέσω διαγωνιστικής ή άλλης διαδικασίας που θα επιλέξει το Υπουργείο και ο ΟΣΕ), που να διαχειριστεί την γραμμή, στην περίπτωση που η διαχειρίστρια εταιρεία δεν ανταποκριθεί στο σχέδιο αυτό, δεν συναινέσει και δεν υλοποιήσει όσα αποφασιστεί να γίνουν άμεσα για την ασφαλή λειτουργία της γραμμής και την ανάπτυξή της

Ο κ. Ζαΐμης δήλωσε ακόμα πως «η διασφάλιση της λειτουργίας του ιστορικού τρένου είναι για εμάς αυτονόητη προϋπόθεση ανάπτυξης της περιοχής», διαβεβαιώνοντας πως «σε αυτή την προσπάθεια μεταφέρω και το μήνυμα του Περιφερειάρχη μας Νεκτάριου Φαρμάκη πως θα συνεχίσουμε να είμαστε διαρκώς παρόντες με κάθε τρόπο”.