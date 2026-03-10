Λαμία: Καταδικάστηκε η μητέρα που εγκατέλειψε το 9,5 ετών αυτιστικό παιδί της επειδή δεν το έστελνε σχολείο

Σε ποινή φυλάκισης 12 μηνών με τριετή αναστολή και πρόστιμο 200 ευρώ καταδικάστηκε η μητέρα που εγκατέλειψε το 9,5 ετών παιδί της που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού στα δικαστήρια Λαμίας.

Η γυναίκα οδηγήθηκε σε δίκη διότι δεν είχε φροντίσει το παιδί της να πηγαίνει στο σχολείο, μετά από σχετικό έγγραφο που απέστειλε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας η διεύθυνση του ειδικού σχολείου Λαμίας στο οποίο είχε γίνει η εγγραφή.

Η μητέρα δεν παραβρέθηκε στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λαμίας ούτε εκπροσωπήθηκε από κάποιο δικηγόρο, σύμφωνα με το lamiareport.gr. Αντίθετα κατέθεσε παράσταση Πολιτικής Αγωγής ο πρώην σύντροφός της, ο οποίος πλέον έχει αναλάβει με προσωρινή διαταγή την επιμέλεια του παιδιού.

«Η μητέρα βρέθηκε κατηγορούμενη, γιατί ενώ είχε εγγράψει το τέκνο στο ειδικό δημοτικό σχολείο Λαμίας κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά 2025-2026 τον περασμένο Σεπτέμβριο και είχε την επιμέλεια του, δεν φρόντιζε ούτως ώστε να παρακολουθεί το παιδί τα μαθήματα», σύμφωνα με τον δικηγόρο του πατέρα, Κώστα Μπαρούτα.

«Το δικαστήριο την έκρινε ένοχη για την τέλεση του αδικήματος της παράλειψης ως προς τη φοίτηση του τέκνου της με ποινή φυλάκισης 12 μηνών με τριετή αναστολή και χρηματική ποινή 200.00 ευρώ και τα έξοδα της δίκης. Η υπόθεση έφτασε στην δικαστικές αίθουσες μετά από έγγραφο που απέστειλε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας η διεύθυνση του ειδικού σχολείου Λαμίας», συμπλήρωσε.