LIVE- Ισραήλ: Δεν επιθυμούμε πόλεμο χωρίς τέλος- Θα μιλήσουμε με τους Αμερικανούς

Παρακολουθήστε όλες τις εξελίξεις

17:48 Βρετανία, Γερμανία και Ιταλία ενώνουν τις δυνάμεις τους για ασφαλείς διελεύσεις στα Στενά του Ορμούζ

Ο Κιρ Στάρμερ συμφώνησε με τον Φρίντριχ Μερτς και την Τζόρτζια Μελόνι να «εργαστούν στενά» για τη διέλευση εμπορικών πλοίων μέσω των Στενών του Χορμούζ.

Σύμφωνα με το Guardian, ένας εκπρόσωπος του Στάρμερ δήλωσε ότι ο Βρετανός πρωθυπουργός συνομίλησε με τους ηγέτες της Γερμανίας και της Ιταλίας τη Δευτέρα το βράδυ «για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, συζητώντας για τα Στενά του Ορμούζ».

Όπως είπε: «Συμφώνησαν για την κρίσιμη σημασία της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας για τα πλοία μέσω αυτών των υδάτων. Συμφώνησαν να συνεργαστούν στενά τις επόμενες ημέρες μπροστά στις ιρανικές απειλές».

Ο πρωθυπουργός ενημέρωσε για τα συνεχιζόμενα αμυντικά μέτρα που έλαβε το Ηνωμένο Βασίλειο στην περιοχή τις τελευταίες ημέρες, υποστηρίζοντας τους εταίρους μας στον Κόλπο.

Οι ηγέτες τόνισαν την ανάγκη για συνεχή συνεργασία μπροστά στην κλιμακούμενη κατάσταση και συμφώνησαν να παραμείνουν σε στενή επικοινωνία τις επόμενες ημέρες.

Πρόσθεσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο «εργάζεται με τους συμμάχους μας σε μια σειρά επιλογών για να υποστηρίξει την εμπορική ναυσιπλοΐα μέσω του Στενού καθώς το επίπεδο απειλής εξελίσσεται».

Ο καγκελάριος και ο οικονομικός γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών έχουν επικοινωνήσει με το Lloyd’s του Λονδίνου την τελευταία εβδομάδα για να διασφαλίσουν ότι υπάρχει κατάλληλη ασφαλιστική κάλυψη για τους φορείς εκμετάλλευσης υπό το φως της συνεχιζόμενης σύγκρουσης, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών που καλύπτουν επιχειρήσεις για ζημίες ή διακοπές που προκαλούνται από πόλεμο και εμφύλιο, επανάσταση, ανταρσία, εξέγερση και τρομοκρατία.»

17:42 Ο πόλεμος στο Ιράν εκτινάσσει τις τιμές του ρωσικού πετρελαίου

Η τιμή του ρωσικού πετρελαίου Urals, που πολλοί αγοραστές αποφεύγουν λόγω των κυρώσεων για τον πόλεμο στην Ουκρανία, έχει εκτιναχθεί μετά την έναρξη της σύγκρουσης στο Ιράν, αν και το αυξημένο κόστος μεταφοράς περιορίζει τα κέρδη των εξαγωγέων.

17:19 Ιράν: Οφθαλμός αντί οφθαλμού για τις επιθέσεις σε υποδομές

Το Ιράν υπόσχεται «οφθαλμόν αντί οφθαλμού» ως απάντηση στις επιθέσεις κατά των υποδομών, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ιρανικού κοινοβουλίου.

17:16 IDF: Εκτόξευση ιρανικών πυραύλων προς το Ισραήλ

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εντόπισε πυραύλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν προς το Ισραήλ.

Σε δήλωσή του, ο στρατός ανέφερε ότι τα αμυντικά συστήματα εργάζονται για την αναχαίτιση της απειλής.

17:05 ΗΑΕ: Επιθέσεις με εννέα πυραύλους και 35 drones μόνο σήμερα

Οι αεράμυνες των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων εντόπισαν σήμερα εννέα βαλλιστικούς πυραύλους, καταστρέφοντας τους οκτώ, ενώ ένας έπεσε στη θάλασσα, σύμφωνα με το υπουργείο Αμυνας της χώρας. Εντοπίστηκαν επίσης 35 drones, 26 από τα οποία αναχαιτίστηκαν.

Σύμφωνα με την ανάρτηση του υπουργείου Αμυνας στο X, συνολικά το Ιράν τις τελευταίες 11 ημέρες έχει εκτοξεύσει 262 βαλλιστικούς πυραύλους στα ΗΑΕ (241 από τους οποίους καταστράφηκαν) και 1.475 drones (1.385 από τα οποία αναχαιτίστηκαν).

Ιράν: Συλλήψεις για κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ και των ΗΠΑ

Το υπουργείο Πληροφοριών του Ιράν συνέλαβε έναν αλλοδαπό υπήκοο ο οποίος, σύμφωνα με το υπουργείο, διεξήγαγε κατασκοπεία για λογαριασμό των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ και ενεργούσε ως αντιπρόσωπος δύο χωρών του Κόλπου.

Το υπουργείο ανέφερε επίσης ότι συνέλαβε 30 κατασκόπους, μισθοφόρους και πράκτορες του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών τις τελευταίες ημέρες.

16:54 Ισραηλινός ΥΠΕΞ: Δεν επιθυμούμε πόλεμο χωρίς τέλος με το Ιράν

Ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σαάρ δήλωσε ότι το Ισραήλ δεν επιδιώκει έναν ατέρμονο πόλεμο με το Ιράν και θα συντονιστεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με το πότε θα τερματιστεί η σύγκρουση, η οποία βρίσκεται πλέον στην 11η ημέρα της.

«Θα συμβουλευτούμε τους Αμερικανούς φίλους μας όταν θεωρήσουμε ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για να το κάνουμε αυτό. Δεν επιδιώκουμε έναν ατέρμονο πόλεμο», δήλωσε ο Σάαρ σε δημοσιογράφους στην Ιερουσαλήμ, αρνούμενος να δώσει απάντηση στο πότε θα τελειώσει ο πόλεμος.

16:52 Πεζεσκιάν: Οσοι θεωρούν ότι θα καταστρέψουν το Ιράν «δεν γνωρίζουν ιστορία»

«Το Ιράν είναι ο κληρονόμος ενός πολιτισμού τουλάχιστον 6.000 ετών. Μέσα από τις δοκιμασίες της ιστορίας, καμία δύναμη δεν κατάφερε ποτέ να σβήσει αυτό το ιστορικό όνομα. Οποιος τρέφει την ψευδαίσθηση της καταστροφής του Ιράν δεν γνωρίζει τίποτα από ιστορία. Οι επιτιθέμενοι έχουν έρθει και έχουν παρέλθει. Το Ιράν έχει επιβιώσει», έγραψε σε ανάρτησή του ο Ιρανός πρόεδρος, Μασούντ Πεζεσκιάν.

16:39 Ιράν: Χρήση υπερηχητικού πυραύλου στο τελευταίο μπαράζ επιθέσεων

Σε δήλωση που μεταδόθηκε από το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Mehr, το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε το 34ο μπαράζ επιθέσεων εναντίον αμερικανικών και ισραηλινών στόχων, χρησιμοποιώντας τρεις τύπους πυραύλων και έναν τύπο υπερηχητικού πυραύλου.

Η επίθεση αυτή είχε ως στόχο Αμερικανούς στρατιώτες στην αεροπορική βάση Αλ Ντάφρα, κοντά στο Αμπου Ντάμπι, και στην αεροπορική βάση Τζουφάιρ του Μπαχρέιν, σύμφωνα με τη δήλωση, ενώ στόχος ήταν και αρκετές ισραηλινές βάσεις, «ιδιαίτερα» η αεροπορική βάση Ραμάτ Νταβίντ και το πολιτικό αεροδρόμιο της Χάιφα.

Τεχεράνη: «Η ζωή πρέπει να συνεχιστεί»

«Το παζάρι είναι κλειστό από το περασμένο Σάββατο (όταν ξεκίνησαν τα χτυπήματα). Επιστρέψαμε στη δουλειά μας μόλις πριν από δύο ή τρεις ημέρες», δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ένας καταστηματάρχης από την Τεχεράνη, ο κ. Γκασέμι.

«Τις τελευταίες δύο ή τρεις ημέρες, επιστρέψαμε στη δουλειά μας στο παζάρι. Σε σύγκριση με την πρώτη μέρα, ο αριθμός των πελατών και η κίνηση έχουν αυξηθεί λίγο. Θεού θέλοντος, σύντομα θα επανέλθει η κανονικότητα, αλλά σε σύγκριση με πριν, έχουν αλλάξει πολλά. Τόσο οι πωλήσεις μας όσο και ο αριθμός των πελατών έχουν αλλάξει πολύ», είπε.

«Στο τέλος, η ζωή πρέπει να συνεχιστεί. Ακόμα και σε συνθήκες πολέμου. Εχουμε βιώσει και τον οκταετή πόλεμο (με το Ιράκ τη δεκαετία του 1980), οπότε γνωρίζουμε πολύ καλά αυτές τις συνθήκες. Δεν μας επηρεάζει πολύ, αλλά αυτό που είναι πολύ σημαντικό για εμάς είναι να επιστρέψει η δουλειά στο φυσιολογικό», είπε ο κ. Γκασέμι.

Καπνοί πάνω από τη Βηρυτό

Σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Λιβάνου, μόλις πραγματοποιήθηκε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στα νότια προάστια της Βηρυτού.

«Ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν πριν από λίγο αεροπορική επιδρομή στα νότια προάστια, την πρώτη μετά την προειδοποίηση που εξέδωσε ο εχθρός», ανέφερε η κρατική Εθνική Υπηρεσία Ειδήσεων του Λιβάνου.

Πλάνα από τη ζωντανή μετάδοση του Γαλλικού Πρακτορείου έδειξαν καπνό να υψώνεται από τα νότια προάστια, ενώ ο ισραηλινός στρατός δήλωσε νωρίτερα ότι άρχισε να «χτυπά τις υποδομές της Χεζμπολάχ» στην περιοχή.

Γαλλία: Ετοιμοι για πιθανή αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου

Ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών Λεσκίρ δήλωσε ότι ζητήθηκε από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας να επεξεργαστεί σενάρια για πιθανή αποδέσμευση αποθεμάτων πετρελαίου.

Οπως ανέφερε, οι κυβερνήσεις πρέπει «να είναι έτοιμες να δράσουν ανά πάσα στιγμή», προκειμένου να αντιμετωπίσουν ενδεχόμενες αναταράξεις στην αγορά ενέργειας. Πρόσθεσε ότι υπάρχει ευρεία διάθεση για λήψη μέτρων με στόχο τη σταθεροποίηση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένων και των ΗΠΑ.

Σάαρ: Ο Τραμπ είπε ότι ο πόλεμος δεν θα τελειώσει αυτή την εβδομάδα

Ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ δήλωσε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ του μετέφερε πως ο πόλεμος με το Ιράν δεν πρόκειται να τελειώσει αυτή την εβδομάδα.

15:40 Εκλεισε το μεγαλύτερο διυλιστήριο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Οι αρχές στο Αμπου Ντάμπι δήλωσαν ότι ξέσπασε πυρκαγιά σε εγκαταστάσεις του βιομηχανικού συγκροτήματος Ruwais, όπου βρίσκεται το μεγαλύτερο διυλιστήριο πετρελαίου της χώρας, ως αποτέλεσμα επίθεσης με drone.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί τραυματίες, σύμφωνα με το γραφείο Τύπου της κυβέρνησης του Αμπου Ντάμπι, χωρίς να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες.

Η Abu Dhabi National Oil έχει κλείσει το διυλιστήριο Ruwais, δυναμικότητας 922.000 βαρελιών την ημέρα, μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς, ως προληπτικό μέτρο, σύμφωνα με αξιωματούχους που είναι εξοικειωμένοι με το θέμα.