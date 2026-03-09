Τραγωδία στο Ρίο: Νεκρή 25χρονη σε χωράφι κοντά στο σπίτι της

Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία του Ρίου η είδηση του θανάτου μιας νεαρής γυναίκας, μόλις 25 ετών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η κοπέλα εντοπίστηκε νεκρή από τους ίδιους της τους γονείς σε χωράφι που βρίσκεται κοντά στο σπίτι της, σε στενό δρόμο κάθετο προς την παραλιακή ζώνη της περιοχής.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η μονάδα του ΕΚΑΒ έκανε προσπάθεια ανάνηψης χωρίς αποτέλεσμα, ενώ στο δέντρο βρέθηκε κρεμασμένος και οδηγός συνοδείας ζώου συντροφιάς.

Στο σημείο μετέβη ιατροδικαστής και αξιωματικός της Υ.Δ.Ε.Ε. Πατρών.

Αύριο, Τρίτη αναμένεται η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.