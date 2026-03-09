Πάτρα: Επίθεση και ληστεία σε άνδρα μετά από νυχτερινή έξοδο

Θύμα ληστείας έπεσε άνδρας τα ξημερώματα της Δευτέρας (9/3/2026) στην Πάτρα, λίγο μετά την αποχώρησή του από κατάστημα διασκέδασης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Πράτσικα. Ο άνδρας, μόλις βγήκε από μπαρ της περιοχής, δέχθηκε αιφνιδιαστική επίθεση από άτομο που του επιτέθηκε ασκώντας σωματική βία.

Ο δράστης κατάφερε να του αποσπάσει τη χρυσή αλυσίδα που φορούσε στον λαιμό και στη συνέχεια διέφυγε από το σημείο.

Μετά από αναζητήσεις στην ευρύτερη περιοχή, αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης Πατρών εντόπισαν και συνέλαβαν τον ύποπτο λίγο αργότερα. Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, στην κατοχή του βρέθηκε η χρυσή αλυσίδα που είχε αφαιρεθεί από το θύμα.