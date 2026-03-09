Πάτρα: Επίθεση και ληστεία σε άνδρα μετά από νυχτερινή έξοδο

Του επιτέθηκε και του άρπαξε μια χρυσή αλυσίδα
Θύμα ληστείας έπεσε άνδρας τα ξημερώματα της Δευτέρας (9/3/2026) στην Πάτρα, λίγο μετά την αποχώρησή του από κατάστημα διασκέδασης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Πράτσικα. Ο άνδρας, μόλις βγήκε από μπαρ της περιοχής, δέχθηκε αιφνιδιαστική επίθεση από άτομο που του επιτέθηκε ασκώντας σωματική βία.
Ο δράστης κατάφερε να του αποσπάσει τη χρυσή αλυσίδα που φορούσε στον λαιμό και στη συνέχεια διέφυγε από το σημείο.
Μετά από αναζητήσεις στην ευρύτερη περιοχή, αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης Πατρών εντόπισαν και συνέλαβαν τον ύποπτο λίγο αργότερα. Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, στην κατοχή του βρέθηκε η χρυσή αλυσίδα που είχε αφαιρεθεί από το θύμα.
Καβάλα: Σε κρίσιμη κατάσταση 13χρονη που παρασύρθηκε από λεωφορείο
Τραγωδία στο Ρίο: Νεκρή 25χρονη σε χωράφι κοντά στο σπίτι της
Μανωλάδα: Τον απήγαγαν, τον έδειραν και του πήραν λεφτά και διαβατήριo
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr