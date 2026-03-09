Καβάλα: Σε κρίσιμη κατάσταση 13χρονη που παρασύρθηκε από λεωφορείο

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Νοσοκομείου Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» μία 13χρονη μαθήτρια, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά το μεσημέρι της Παρασκευής στο Ποδοχώρι Καβάλας, όταν την ώρα που περνούσε τον δρόμο παρασύρθηκε από λεωφορείο.

Στο σημείο έσπευσε αμέσως η Τροχαία, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Αρχικά μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο της Καβάλας, αλλά στη συνέχεια στην Αθήνα σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», καθώς εκτιμήθηκε ως σοβαρό το χτύπημα στο κεφάλι από την πτώση της οδόστρωμα.

Η μικρή δεν είναι καλά

«Εμείς αυτό που ξέρουμε είναι πως μας χτύπησαν το παιδί. Είναι σε κώμα αυτή τη στιγμή με σοβαρές βλάβες στον εγκέφαλό της και πολλαπλά αιματώματα. Η μικρή δεν είναι καλά» ανέφερε η μητέρα της 13χρονης μιλώντας στον ΑΝΤ1.