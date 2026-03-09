Καβάλα: Σε κρίσιμη κατάσταση 13χρονη που παρασύρθηκε από λεωφορείο

«Έχει σοβαρές βλάβες στον εγκέφαλο και πολλαπλά αιματώματα»
Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Νοσοκομείου Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» μία 13χρονη μαθήτρια, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά το μεσημέρι της Παρασκευής στο Ποδοχώρι Καβάλας, όταν την ώρα που περνούσε τον δρόμο παρασύρθηκε από λεωφορείο.
Στο σημείο έσπευσε αμέσως η Τροχαία, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Αρχικά μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο της Καβάλας, αλλά στη συνέχεια στην Αθήνα σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», καθώς εκτιμήθηκε ως σοβαρό το χτύπημα στο κεφάλι από την πτώση της οδόστρωμα.
Η μικρή δεν είναι καλά
«Εμείς αυτό που ξέρουμε είναι πως μας χτύπησαν το παιδί. Είναι σε κώμα αυτή τη στιγμή με σοβαρές βλάβες στον εγκέφαλό της και πολλαπλά αιματώματα. Η μικρή δεν είναι καλά» ανέφερε η μητέρα της 13χρονης μιλώντας στον ΑΝΤ1.
Δίκη για βίντεο στα Τέμπη: Στα σπίτια των πραγματογνωμόνων η αστυνομία για κατάσχεση αρχείων
«Το περίπτερο δεν θα το ξανανοίξω»: Ντοκουμέντο από την επίθεση των Ρομά στη Γαστούνη
Δημοσκόπηση: Η διαφορά ΝΔ και ΠΑΣΟΚ - Αυξήθηκαν οι αναποφάσιστοι
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr