Σχολεία: Ξεκίνησαν οι εγγραφές μαθητών σε νηπιαγωγεία και δημοτικά για την επόμενη σχολική χρονιά - Η διαδικασία

Ξεκίνησαν οι ηλεκτρονικές εγγραφές μαθητών και μαθητριών στα δημόσια Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία γενικής εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2026-2027, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), όπως ανακοίνωσε πρόσφατα το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Οι ηλεκτρονικές εγγραφές πραγματοποιούνται έως και τις 23 Μαρτίου 2026.

Η διαδικασία

Οι γονείς και κηδεμόνες, με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών TaxisNet, μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση εγγραφής και τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέσω των ειδικών πλατφορμών:

«Εγγραφή στο Νηπιαγωγείο» ( https://proti-eggrafi.services.gov.gr )

«Εγγραφή στην Πρώτη Δημοτικού» ( https://adimotikou.eservices.minedu.gov.gr )

Η τελική κατανομή των μαθητών και μαθητριών στις σχολικές μονάδες θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών, βάσει της μόνιμης διεύθυνσης κατοικίας και των ισχυουσών σχολικών περιφερειών.