Σχολεία: Ξεκίνησαν οι εγγραφές μαθητών σε νηπιαγωγεία και δημοτικά για την επόμενη σχολική χρονιά - Η διαδικασία

Οι ηλεκτρονικές εγγραφές πραγματοποιούνται έως και τις 23 Μαρτίου 2026

Ξεκίνησαν οι ηλεκτρονικές εγγραφές μαθητών και μαθητριών στα δημόσια Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία γενικής εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2026-2027, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), όπως ανακοίνωσε πρόσφατα το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Οι ηλεκτρονικές εγγραφές πραγματοποιούνται έως και τις 23 Μαρτίου 2026.

Η διαδικασία

Οι γονείς και κηδεμόνες, με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών TaxisNet, μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση εγγραφής και τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέσω των ειδικών πλατφορμών:

«Εγγραφή στο Νηπιαγωγείο» ( https://proti-eggrafi.services.gov.gr )

«Εγγραφή στην Πρώτη Δημοτικού» ( https://adimotikou.eservices.minedu.gov.gr )

Η τελική κατανομή των μαθητών και μαθητριών στις σχολικές μονάδες θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών, βάσει της μόνιμης διεύθυνσης κατοικίας και των ισχυουσών σχολικών περιφερειών.

 

 

