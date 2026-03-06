Ψαροφάι: Έκλεισαν τις λακκούβες αλλά άφησαν χώμα στο οδόστρωμα- Οι κάτοικοι καταγγέλλουν «μισή αποκατάσταση» και αποπνικτική σκόνη- ΦΩΤΟ

Διάχυτη είναι η αγανάκτηση των κατοίκων στην περιοχή του Ψαροφαΐου και ειδικότερα στις οδούς Ομογενών, Βάλτου, Ακτίου και Εκαταίου, οι οποίοι εδώ και περίπου δύο μήνες βιώνουν καθημερινά τις συνέπειες των έργων αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης που πραγματοποιούνται από συνεργεία της ΔΕΥΑΠ.

Παρότι συνεργείο προχώρησε τις προηγούμενες ημέρες στο κλείσιμο των λακκούβων που είχαν δημιουργηθεί και αποτελούσαν καθημερινό κίνδυνο για πεζούς και οδηγούς, οι κάτοικοι υποστηρίζουν ότι η αποκατάσταση έγινε μερικώς, δημιουργώντας πλέον ένα νέο πρόβλημα.

Όπως καταγγέλλουν στο thebest.gr, «Μετά από τρεις ημέρες από την δημοσιοποίηση του προβλήματος, μέσω του thebest, ήρθαν και σκέπασαν όλες τις λακκούβες, ωστόσο έγινε μισή δουλειά και έχει δημιουργηθεί μεγαλύτερο πρόβλημα. Στους συγκεκριμένους δρόμους έπεσε άσφαλτος μόνο στα πλαϊνά τμήματα, ενώ στο κέντρο του οδοστρώματος παρέμεινε χώμα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, κάθε φορά που περνάει κάποιο όχημα ή φυσάει αέρας, να σηκώνεται έντονη σκόνη, η οποία καταλήγει μέσα στα σπίτια».

Οι κάτοικοι κάνουν λόγο για μια «αποπνικτική κατάσταση που επηρεάζει ιδιαίτερα ηλικιωμένους, παιδιά και άτομα με προβλήματα υγείας, σημειώνοντας ότι σε πολλές περιπτώσεις είναι αδύνατο ακόμη και να ανοίξουν τα παράθυρα των σπιτιών τους».

Παράλληλα, επισημαίνουν ότι περίπου 50 κάτοικοι έχουν προχωρήσει σε επανειλημμένες τηλεφωνικές οχλήσεις προς την εταιρεία που έχει αναλάβει το έργο, χωρίς ωστόσο να έχουν λάβει ουσιαστική απάντηση. Όπως αναφέρουν, κάθε φορά ενημερώνονται ότι το ζήτημα θα μεταφερθεί στον υπεύθυνο, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει υπάρξει κάποια παρέμβαση.

Μάλιστα, σύμφωνα με τους ίδιους, κάτοικος της περιοχής επισκέφθηκε τον διευθυντή της ΔΕΥΑΠ, από τον οποίο έλαβε την απάντηση ότι «θα το δούμε», χωρίς ωστόσο να υπάρξει λύση.

Τελικά, οι κάτοικοι απευθύνθηκαν στον υπεύθυνο καθαριότητας του Δήμου, ο οποίος κατέγραψε το πρόβλημα και τους ενημέρωσε ότι θα σταλεί σκούπα για τον καθαρισμό των δρόμων, προκειμένου να περιοριστεί προσωρινά η έντονη σκόνη.