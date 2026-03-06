Η Νέα Αριστερά Αχαΐας για την 8η Μαρτίου: Είναι ημέρα αγώνα για τα δικαιώματα των γυναικών

Με ανακοίνωση της η Νέα Αριστερά Αχαΐας αναφέρει πως η 8η Μαρτίου δεν είναι γιορτή. Είναι ημέρα αγώνα για τα δικαιώματα των γυναικών και μία ημέρα μνήμης και διεκδίκησης.

Η ανακοίνωση συνεχίζει ως εξής:

Είναι η φωνή των εργατριών που εξεγέρθηκαν, των γυναικών που πάλεψαν ενάντια στην εκμετάλλευση και την καταπίεση, της κάθε γυναίκας και θηλυκότητας που συνεχίζει να αντιστέκεται σε έναν κόσμο χτισμένο πάνω στην πατριαρχία και τον καπιταλισμό.

Σήμερα, όπως και τότε, οι ζωές μας μετριούνται σε μισθούς που δεν φτάνουν, σε ατελείωτες ώρες απλήρωτης φροντίδας, σε εργασιακή ανασφάλεια, σε καθημερινές διακρίσεις, σε έμφυλη βία που παραμένει αόρατη και αδικαίωτη, όταν δεν βολεύει την εξουσία. Οι κυβερνήσεις και οι εργοδότες μάς θέλουν σιωπηλές, πειθαρχημένες, «ευέλικτες». Θέλουν να μας φορτώνουν τα βάρη της κοινωνικής αναπαραγωγής, ενώ ταυτόχρονα μας στερούν τα δικαιώματα στο σώμα μας, στο χρόνο μας, στην αξιοπρέπεια, στην ίδια τη ζωή.

Απέναντι σε όλα αυτά, απαντάμε συλλογικά. Ο φεμινισμός μας είναι ταξικός, διεθνιστικός και απελευθερωτικός. Δεν χωράει στα όρια της αγοράς, ούτε στα πλαίσια ενός συστήματος που ζει από την ανισότητα. Συνδέει τον αγώνα για την ισότητα των φύλων με τον αγώνα για κοινωνική δικαιοσύνη. Στέκεται δίπλα στις μετανάστριες, στις εργαζόμενες, στις άνεργες, στις ΛΟΑΤΚΙ+, τις γυναίκες με αναπηρία, σε όλες όσες βιώνουν πολλαπλές μορφές καταπίεσης.

Σε ένα κόσμο που φλέγεται, που το δίκιο του ισχυρού επιβάλλει "πραγματικότητες", ο αγώνας μας παίρνει άλλες διαστάσεις και γίνεται ακόμα πιο επίκαιρος.

Η 8η Μαρτίου είναι κάλεσμα για απεργία, για δρόμο, για συλλογική δράση. Για να διεκδικήσουμε ίσα δικαιώματα, αξιοπρεπείς μισθούς, δημόσιες δομές φροντίδας, προστασία από την έμφυλη βία, ελευθερία στις ζωές και στα σώματά μας. Για να χτίσουμε έναν κόσμο όπου καμία δεν θα φοβάται, καμία δεν θα είναι μόνη, καμία δεν θα περισσεύει.

Ο αγώνας μας συνεχίζεται κάθε μέρα. Και θα νικήσει!