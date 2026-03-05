Η ταινία «Yunan» στις 9 και 10 Μαρτίου από την Κινηματογραφική Λέσχη Πάτρας

To φιλμ «Yunan» του Αμίρ Φαχέρ Ελντίν προβάλλεται από την Κινηματογραφική Λέσχη Πάτρας, στο Πάνθεον.

Σκηνοθεσία – Σενάριο-Μοντάζ: Ameer Fakher Eldin.

-Ηθοποιοί: Χάνα Συγκούλα, Σιμπέλ Κεκιλί, Τζορτζ Καμπάζ, Laura Sophia Landauer, Αλί Σουλιμάν, Τομ Λασίχ.

-Φωτογραφία: Ρόναλντ Πλάντε.

-Μουσική: Σουάντ Μπουσνάκ.

-Χώρα: Γερμανία (Έγχρωμη)

-Διάρκεια: 124΄

-Πρώτη προβολή: Δευτέρα Ώρα 7.00 μμ.

-Δεύτερη προβολή: Τρίτη Ώρα 9.30 μμ.

Διακρίσεις: 2 Βραβεία και 4 υποψηφιότητες

Berlin International Film Festival 2025, υποψηφιότητα για Χρυσή Άρκτο, καλύτερης ταινίας.

Hong Kong International Film Festival 2025, 2 Βραβεία καλύτερου και καλύτερης ηθοποιού (Khabbaz, Schygulla).

Ο Μουνίρ, ένας συγγραφέας που ζει στο Αμβούργο, βρίσκεται σε βαθιά κατάθλιψη.

Βιώνοντας ένα βαθύ υπαρξιακό και συγγραφικό αδιέξοδο, δραπετεύει σε ένα

απομακρυσμένο γερμανικό νησί στη Βόρεια Θάλασσα, το Hallig Langeness,

αποφασισμένος για όλα. Εκεί διαμένει σε ένα ταπεινό ξενοδοχείο το οποίο διαχειρίζεται

μια ηλικιωμένη γυναίκα, της οποίας η ήρεμη ανθρωπιά ξυπνά μέσα του πρωτόγνωρα

ένστικτα και επιθυμία για ζωή.



Στην ταινία συμμετέχουν γνωστοί άραβες ηθοποιοί μαζί με κάποιους διεθνείς αστέρες, σε

μια συμπαραγωγή Γερμανίας, Καναδά και Ιταλίας.

Ένας Σύριος λογοτέχνης που στα όνειρά του ταλανίζεται από μια κρυπτική παραβολή,

βλέπει την μοναξιά του να εκδηλώνεται σε συγγραφικό αδιέξοδο. Απογοητευμένος

αποφασίζει να αποσυρθεί σε ένα απομακρυσμένο νησί κοντά στη Β. Θάλασσα, όπου μόνοι

κάτοικοι είναι μια αινιγματική γυναίκα (η θρυλική Χάνα Σιγκούλα σε μια ακόμη σπουδαία

ερμηνεία) και ο άξεστος γιος της. Παρά την αρχική δυσπιστία του, η μυστηριώδης αυτή

συνάντηση θα αποβεί καθοριστική για την ζωή του. Ήδη αναγνωρισμένος στους κύκλους

του arthouse κυκλώματος, ο νεαρός Συριο-Παλαιστίνιος σκηνοθέτης παρουσιάζει το

δεύτερο μέρος της τριλογίας του για την Πατρίδα. Με το πάγιο πλέον κι απολύτως

μαγνητικό στυλ του σε πλήρη ανάπτυξη, επιμένει στη δύναμη των μεγάλων εικόνων και

στην ένταση της σιωπής, φιλοτεχνώντας ένα ατμοσφαιρικό «ταρκοφσκικό» ταμπλό όπου η

άγρια φύση συμπληρώνει ιδανικά το πεδίο των εσωτερικών συγκρούσεων.

Θ.Κ.

Ο τίτλος της ταινίας του Αμίρ Φαχέντ Ελντίν μπορεί να θυμίζει την αραβική μετάφραση

της Ελλάδας αλλά δεν αναφέρεται στη χώρα μας. Είναι η βιβλική ονομασία του Ιωνά, και

ακριβώς στην καρδιά του κήτους ταξιδεύει ο ήρωας της ιστορίας, ένας Σύριος συγγραφέας

που πιστεύει πως έχει προβλήματα υγείας, εγκαθίσταται σε μια απομακρυσμένη τοποθεσία

σε νησί της Βόρειας Θάλασσας προσπαθώντας να ξεπεράσει την έλλειψη λογοτεχνικής

έμπνευσης, και έρχεται αντιμέτωπος με μια μυστηριώδη χήρα και τον στριφνό γιο της.

Μόνος και απογοητευμένος σε ένα αγρόκτημα και στις σκοτεινές σκέψεις του, άπατρις και

δανεικός από ένα background άγνωστο στον θεατή, καταδιώκεται από μια παλιά ιστορία

που του έλεγε ξανά και ξανά η μητέρα του, περίεργη και κρυπτική στον συμβολισμό της, με

πρωταγωνιστή έναν βοσκό και το μισογεμάτο ποτήρι του που δεν αδειάζει ποτέ, και

σταδιακά καλείται να επανέλθει σε έναν ζωτικό παλμό, να μαζέψει τις λιγοστές δυνάμεις

του και να συμπορευτεί με τους ανθρώπους. Στο μεταξύ, αναρωτιέται σοβαρά για βαριά και

θεμελιώδη θέματα: γιατί να συνεχίσει και ποιο τελικά είναι το νόημα μιας άδειας ζωής. Το

άγχος του συγγραφέα είναι υπαρξιακό, και το περιβάλλον που επιλέγει μακριά από την

αστική επανάληψη μοιάζει ιδανικό, αν και επώδυνο αντίδοτο στο ασαφές συναισθηματικό

του τοπίο. Η απώλεια και η εξορία είναι το παρόν που αδυνατεί να τοποθετήσει στην

καθημερινότητά του, γι’ αυτό και σε συνθήκες εσωτερικής παρατήρησης ίσως καταφέρει

να συνδέσει τους χαμένους κρίκους του παρελθόντος με το αβέβαιο μέλλον. Πρέπει να

βυθιστεί σε έναν ψυχισμό που δεν έχει τακτοποιήσει άλυτα ζητήματα, όπως περίπου είναι η

μικρή νησιωτική κάτω χώρα που επέλεξε να κατοικήσει προσωρινά και θεραπευτικά.

Η Χάνα Σιγκούλα, η θρυλική μούσα του Φασμπίντερ, προσθέτει το ειδικό της βάρος στη

μεταφυσική παραβολή του Σύριου σκηνοθέτη που εδώ και χρόνια ζει και εργάζεται στη

Γερμανία. Είναι ο καταλυτικός βράχος σε μια ποιητική ματιά που μας παραπέμπει απέριττα

σε ένα παλιότερο, στοχαστικό σινεμά του δημιουργού, χωρίς εύκολες λύσεις και τρανταχτό

δράμα. Άλλωστε, τι είδους twist να έχει μια ταινία με θέμα έναν καλλιτέχνη που επιστρέφει

σε έναν τόπο από όπου δεν έφυγε ποτέ…

Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος 23.1.2026

Munir, a Syrian writer living in exile in Germany, experiences writer's block and loneliness.

Only through the Internet can he maintain contact with his sister and his mother, who is

suffering from dementia but responds to Munir's wish to re-hear the story of an ill-fated

shepherd and his wife. After a visit to his doctor offers no physical reasons for his shortness

of breath, Munir travels by ferry to the sparsely inhabited island of Langeneß, one of the

Halligan islands in the North Sea and asks to book a room for one night at a tourist inn run

by an elderly, eccentric widow and her gruff, unfriendly son. After an initial rebuffal he is



reluctantly given a room in a remote, uninhabited farmhouse. Munir has brought along a

gun and struggles with the idea of committing suicide. Moved by Munir's quiet, polite

demeanor, the widow begins to show him some hospitality.

Due to warnings of a heavy storm which is expected to flood much of the island, Munir is

invited to relocate to the main guesthouse for the following night. He continues to have

dreams of the shepherd and his solitary life in the hills (of a Middle Eastern country).

Through his experiences of the island's natural beauty and harshness and the interactions

with his hosts and a few of the island's residents, Munir's desire for life is slowly rekindled.

Ameer Fakher Eldin

Σκηνοθέτης,σεναριογράφος και μοντέρ, γεννήθηκε στο Κίεβο, Ουκρανία και ζει στο

Αμβούργο, Γερμανία. Η πρώτη του ταινία The Stranger, κέρδισε Βραβείο στο 78o Διεθνές

Φεστιβάλ Βενετίας, το 2021 και στη συνέχεια κέρδισε αρκετά βραβεία σε διάφορα

φεστιβάλ. Η ταινία αυτή ήταν η πρώτη της τριλογίας Home, ενώ η ταινία Yunan αποτελεί

τη δεύτερη της τριλογίας και ήταν η μόνη αραβική ταινία που συμμετείχε στο διαγωνιστικό

πρόγραμμα του Διεθνούς Φεστιβάλ Βερολίνου 2025. Φιλμογραφία: Yunan (2025), Al

Garib (2021), Voicemail (Short 2017), Between Two Deaths (Short 2015).