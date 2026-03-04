Back to Top
Παρουσίαση του βιβλίου «Δρόμοι Θεάτρου» της Χριστίνας Κόκκοτα

Την Παρασκευή 6 Μαρτίου στο θέατρο Αγορά

Στο ζεστό και ατμοσφαιρικό θεατράκι "Αγορά" της οδού Καραϊσκάκη θα παρουσιαστεί την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2026, στις 8.30 μ.μ., το βιβλίο της Χριστίνας Κόκκοτα, «Δρόμοι Θεάτρου», σε μια εκδήλωση ανοιχτή στο κοινό και στους φίλους του θεάτρου.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο Γιάννης Γεωργακάκης, μέλος της Εταιρεία Θεατρικών Συγγραφέων και ιδρυτής & σκηνοθέτης της Ε.Σ. «Ρεφενέ», η Ιφιγένεια Καφετζοπούλου, υποψήφια διδάκτωρ του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, καθώς και ο σκηνοθέτης και κριτικός κινηματογράφου Γιάννης Καραμπίτσος.

Αποσπάσματα από το βιβλίο θα διαβάσει ο ηθοποιός Στέλιος Σοφός.

