Η ταινία "Φίλοι για Πάντα" έκανε την Επίσημη Πρεμιέρα της - Παίζει και η Αιγιώτισσα Ντορέττα Παπαδημητρίου

Η Iconic Films γιόρτασε την Δευτέρα 2 Μαρτίου 2026 την επίσημη πρεμιέρα της νέας της παραγωγής, της ελληνικής κωμωδίας «Φίλοι για Πάντα», στα Village Cinemas στο The Mall Athens στην Αθήνα.



Το κόκκινο χαλί γέμισε με τους πρωταγωνιστές της ταινίας — Θανάση Τσαλταμπάση, Θανάση Αλευρά, Ντορέττα Παπαδημητρίου, Ματίνα Νικολάου, Ζήση Ρούμπο, Χρύσα Μιχαλοπούλου — αλλά και με τους δικούς τους… φίλους για πάντα, που βρέθηκαν εκεί για να τους στηρίξουν. Μαζί τους, εκπρόσωποι των media, δημοσιογράφοι, καλλιτέχνες και προσωπικότητες από τον χώρο της τηλεόρασης και του θεάματος έδωσαν το «παρών», μετατρέποντας την πρεμιέρα σε μια μεγάλη κινηματογραφική γιορτή.

Η ατμόσφαιρα ήταν αυτή ακριβώς που υπόσχεται και η ταινία: παρέα, φιλικά πειράγματα, αγκαλιές και πολλές φωτογραφίες.

Παρόντες ήταν επίσης ο σεναριογράφος και σκηνοθέτης της ταινίας Κωνσταντίνος Μουσούλης, καθώς και οι παραγωγοί Gareth Ellis-Unwin — βραβευμένος με Oscar και BAFTA — και Κωνσταντίνος Μουτσινάς, οι οποίοι μίλησαν για τη δημιουργική διαδικασία και τη σημασία της συνεργασίας σε μια ταινία που βάζει στο επίκεντρο τη φιλία.

Την πρεμιέρα τίμησαν με την παρουσία τους εκπρόσωποι των media, καλλιτέχνες, influencers και προσωπικότητες από τον χώρο της τηλεόρασης και του θεάματος, όπως και οι Ήβη Αδάμου και Μιχάλης Stavento, οι οποίοι ερμηνεύουν το τραγούδι «ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ» που ακούγεται στην ταινία.

Μετά την προβολή, το κοινό αντάμειψε τους συντελεστές με θερμό χειροκρότημα, επιβεβαιώνοντας ότι το «ΦΙΛΟΙ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ» φέρνει στη μεγάλη οθόνη μια σύγχρονη ιστορία φιλίας με χιούμορ, ρυθμό και στιγμές που όλοι μπορούμε να αναγνωρίσουμε.

Το κεντρικό ερώτημα της βραδιάς — «Μέχρι πού θα έφτανες για τη φιλία;» — ακούστηκε πολλές φορές, εντός και εκτός αίθουσας, θυμίζοντας σε όλους γιατί αυτή η ιστορία μας αφορά περισσότερο απ’ όσο νομίζουμε.



Η ταινία «Φίλοι για Πάντα» έρχεται στους κινηματογράφους στις 5 Μαρτίου 2026 από την Iconic Films και απ' όσο είδαμε, θα προβληθεί και στην Πάτρα.

ΦΙΛΟΙ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ

Μία ταινία του Κωνσταντίνου Μουσούλη

Εσύ, μέχρι πού θα έφτανες για τη φιλία;

Το «Φίλοι Για Πάντα» είναι μια σύγχρονη ελληνική κωμωδία για τη φιλία και τις επιλογές που κάνουμε όταν προσπαθούμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους γύρω μας. Ένας γάμος που βγαίνει εκτός ελέγχου πριν καν ξεκινήσει, μια καλοπροαίρετη χάρη που οδηγεί σε ένα ταξίδι στην Κρήτη γεμάτο παρεξηγήσεις και οικογενειακές εντάσεις, και μερικές «αθώες» εξυπηρετήσεις που μπλέκουν ανθρώπους και σχέσεις, δημιουργούν μια αλυσίδα από απρόβλεπτες, ξεκαρδιστικές και συγκινητικές καταστάσεις.

Καθώς οι ιστορίες ξετυλίγονται, το «Φίλοι Για Πάντα» θέτει ερωτήματα που όλοι έχουμε αντιμετωπίσει: πόσα θα ρίσκαρες για να βοηθήσεις έναν φίλο; Τι θα έκανες για να τον βγάλεις από μια δύσκολη στιγμή; Μέσα από τους χαρακτήρες και τις επιλογές τους, ο καθένας μας μπορεί να αναγνωρίσει τον εαυτό του και τη δική του παρέα, σε μια κωμωδία που αντλεί το γέλιο από καταστάσεις γνώριμες, που όλοι μας έχουμε βιώσει.



Πρωταγωνιστούν οι:

Θανάσης Τσαλταμπάσης, Αγοραστή Αρβανίτη, η Αιγιώτισσα ηθοποιός Ντορέττα Παπαδημητρίου, και οι Θανάσης Αλευράς, Ζήσης Ρούμπος, Ματίνα Νικολάου, Γιάννης Απέργης, Χρύσα Μιχαλοπούλου, Τάκης Παπαματθαίου και ο Λούις Μάντιλορ

Μουσική: Γεώργιος Σουμελίδης

Ηχητικός σχεδιασμός: Αντώνης Κουτελιάς & Πάνος Κουβέλης

Μοντάζ: Κωνσταντίνος Αδρακτάς

VFX Supervisors: Θανάσης Καραγιώτας, Φώτης Φωτίου, Ιωάννης Τσινόγκος

Line Producer: Αλέξιος Μέγας

Κοστούμια: Δάφνη Κολυβά & Σάντρα Σωτηρίου

Σκηνογράφος: Ναταλία Λαμπροπούλου

Διευθυντές Φωτογραφίας: Steven Priovolos & Μάριος Τσιπόπουλος

Executive Producer: Γιώργος Χριστοδούλου.

Παραγωγή: Gareth Ellis-Unwin & Κωνσταντίνος Μουτσινάς

Σενάριο & Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Μουσούλης.

Με την ευγενική υποστήριξη του ΕΚΚΟΜΕΔ.

Οι φωτ. εστάλησαν από την Iconic Films.

Επιμέλεια ανάρτησης: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ