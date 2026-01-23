Η κωμωδία «Φίλοι Για Πάντα» από 5 Μαρτίου 2026 στις κινηματογραφικές αίθουσες

Το «Φίλοι Για Πάντα» του Κωνσταντίνου Μουσούλη είναι μια σύγχρονη ελληνική κωμωδία για τη φιλία και τις επιλογές που κάνουμε όταν προσπαθούμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους γύρω μας, ακόμα κι αν αυτό σημαίνει ότι τα πράγματα μπορεί να ξεφύγουν.

Ένας γάμος βγαίνει εκτός ελέγχου πριν καν ξεκινήσει, μια καλοπροαίρετη χάρη οδηγεί σε ένα ταξίδι στην Κρήτη γεμάτο παρεξηγήσεις και οικογενειακές εντάσεις, και μερικές «αθώες» εξυπηρετήσεις μπλέκουν ανθρώπους και σχέσεις, δημιουργώντας μια αλυσίδα απρόβλεπτων, ξεκαρδιστικών και συγκινητικών καταστάσεων.



Πόσο μακριά θα έφτανες πραγματικά για τους φίλους σου;

Τι θα ήσουν διατεθειμένος να ρισκάρεις για να τους βγάλεις από μια δύσκολη κατάσταση;

Και πόσα απρόσμενα θα μπορούσαν να συμβούν στην προσπάθειά σου να βοηθήσεις;



Καθώς οι ιστορίες ξετυλίγονται, το «Φίλοι Για Πάντα» θέτει ερωτήματα που όλοι έχουμε αντιμετωπίσει, επιτρέποντας στον θεατή να αναγνωρίσει τον εαυτό του και τη δική του παρέα μέσα από χαρακτήρες και καταστάσεις που μοιάζουν πολύ γνώριμες.



Η ταινία ακολουθεί παράλληλες ιστορίες φιλίας που συναντιούνται γύρω από έναν γάμο εντελώς εκτός ελέγχου, μετατρέποντας τις καλύτερες προθέσεις σε χάος, παρεξηγήσεις και τελικά, πολύ γέλιο και συγκίνηση.



Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους εμφανίζονται οι Θανάσης Τσαλταμπάσης, Αγοραστή Αρβανίτη, Θανάσης Αλευράς, η Αιγιώτισσα στην καταγωγή Ντορέττα Παπαδημητρίου, και οι Ματίνα Νικολάου, Ζήσης Ρούμπος, Χρύσα Μιχαλοπούλου, Γιάννης Απέργης, Τάκης Παπαματθαίου και ο Λούις Μάντιλορ.



Το «Φίλοι Για Πάντα» είναι η ταινία που βλέπεται όπως ακριβώς πρέπει: με φίλους.



Από 5 Μαρτίου 2026 στους κινηματογράφους από την Iconic Films.

Την ταινία την περειμένουμε για προβολή & στην Πάτρα.

Συντελεστές



Μια ταινία του Κωνσταντίνου Μουσούλη



Πρωταγωνιστούν: Θανάσης Τσαλταμπάσης, Αγοραστή Αρβανίτη, Ντορέττα Παπαδημητρίου, Θανάσης Αλευράς, Ζήσης Ρούμπος, Ματίνα Νικολάου, Γιάννης Απέργης, Χρύσα Μιχαλοπούλου, Τάκης Παπαματθαίου και Λούις Μάντιλορ.

Μουσική: Γεώργιος Σουμελίδης

Ηχητικός σχεδιασμός: Αντώνης Κουτελιάς & Πάνος Κουβέλης

Μοντάζ: Κωνσταντίνος Αδρακτάς

VFX Supervisors: Θανάσης Καραγιώτας, Φώτης Φωτίου, Ιωάννης Τσινόγκος

Line Producer: Αλέξιος Μέγας

Κοστούμια: Δάφνη Κολυβά & Σάντρα Σωτηρίου

Σκηνογράφος: Ναταλία Λαμπροπούλου

Διευθυντές Φωτογραφίας: Steven Priovolos & Μάριος Τσιπόπουλος

Executive Producer: Γιώργος Χριστοδούλου

Παραγωγή: Gareth Ellis-Unwin & Κωνσταντίνος Μουτσινάς

Σενάριο & Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Μουσούλης

Με την ευγενική υποστήριξη του ΕΚΚΟΜΕΔ.

Επιμέλεια ανάρτησης: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ