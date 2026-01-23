Eurovision 2026: Το «Φέρτο» του Ακύλα ξεπέρασε το 1 εκατ. προβολές

Γίνεται το απόλυτο ελληνικό viral
Σε λιγότερο από μία εβδομάδα από την επίσημη κυκλοφορία του, το «Φέρτο», η υποψηφιότητα του Ακύλα για τη Eurovision 2026, έχει εξελιχθεί στο απόλυτο ελληνικό viral.
Η μεγάλη απήχηση
Η διαδικασία του Sing For Greece 2026 βρίσκεται στο επίκεντρο της συζήτησης, με τον Ακύλα να αναδεικνύεται σε έναν από τους ξεκάθαρους πρωταγωνιστές της εθνικής επιλογής, αποκτώντας ήδη φανατικό κοινό.
Αποτέλεσμα αυτής της δυναμικής ήταν το «Φέρτο» να ξεπεράσει το φράγμα του 1 εκατομμυρίου προβολών στο YouTube, αποτελώντας το πρώτο τραγούδι της φετινής εθνικής επιλογής που πετυχαίνει αυτό το ορόσημο. Στη δεύτερη θέση της σχετικής κατάταξης ακολουθεί ο Good Job Nicky, ενώ την πρώτη τριάδα συμπληρώνει η Ευαγγελία.
Η απήχηση της συμμετοχής του Ακύλα, ωστόσο, δεν περιορίζεται εντός ελληνικών συνόρων. Και στο εξωτερικό το ενδιαφέρον είναι έντονο, με την Ελλάδα να καταγράφει σημαντική άνοδο στους στοιχηματικούς πίνακες της Eurovision 2026. Παράλληλα, το «Φέρτο» έχει τραβήξει την προσοχή και πρώην εκπροσώπων του διαγωνισμού, όπως ο Kaarija, επιβεβαιώνοντας τη διεθνή δυναμική του τραγουδιού.
