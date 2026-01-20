Eurovision 2026: Τι δείχνουν οι στοιχηματικές - Ποια είναι τα φαβορί

Σε ρυθμούς Eurovision 2026 κινούνται οι φανς και φυσικά η ΕΡΤ, έπειτα και από την παρουσίαση ολόκληρων των τραγουδιών που διεκδικούν την ελληνική εκπροσώπηση.

Πλέον, άπαντες έχουν μία εικόνα για τα 28 τραγούδια που θα διαγωνιστούν στον Α' Ημιτελικό στις 11 Φεβρουαρίου και στον Β' Ημιτελικό στις 13 Φεβρουαρίου, με τον τελικό να είναι προγραμματισμένος για το Σάββατο 15 Ιανουαρίου.

Eurovision 2026: Άλλαξαν τα φαβορί μετά τη δημοσιοποίηση των τραγουδιών -Τι βλέπουν οι στοιχηματικές

Ακούγοντας ολόκληρα τα κομμάτια, το κοινό φαίνεται να αναθεώρησε την εικόνα που είχε δημιουργήσει για τα τραγούδια, με αποτέλεσμα να υπάρξουν ανακατατάξεις σχετικά με τα φαβορί.

Μάλιστα, αυτό αποτυπώνεται και στις στοιχηματικές εταιρείες, με Stoiximan και Novibet να θεωρούν πλέον ισχυρό φαβορί για να μας εκπροσωπήσει στη Eurovision 2026 τον Akyla με το «Ferto», ο οποίος είναι πρώτος με απόδοση 1,85. Υπενθυμίζεται ότι πριν λίγες ημέρες ήταν τρίτος με αποδόσεις κοντά στο 6,00.

Σταθερά δεύτερος είναι o good job Nicky με το «Dark Side of the Moon», διεκδικώντας με αξιώσεις την πρωτιά, με την απόδοσή του να είναι στο 2,55 και στις δύο εταιρείες.

Η άνοδος του Akyla έφερε την κάθοδο της Marseaux, η οποία ήταν πρώτη τις προηγούμενες ημέρες, όμως πλέον έπεσε τρίτη, με την απόδοσή της να βρίσκεται στο 5,00.

Οι υπόλοιπες συμμετοχές φαίνεται να βρίσκονται πιο μακριά, με την Evangelia να δίνεται τέταρτη σε αποδόσεις γύρω στο 20,00, με τους Zaf και D3lta να την ακολουθούν σε αποδόσεις κοντά στο 50,00.

Οι αποδόσεις της Stoiximan για την ελληνική εκπροσώπηση στη Eurovision 2026