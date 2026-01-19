Στα δικαστήρια του Λονδίνου ξανά ο πρίγκιπας Χάρι: Στο στόχαστρο η Daily Mail

Ο δούκας του Σάσεξ είναι ο βασικός ενάγων σε μια υπόθεση με ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς στο πλευρό του βρίσκονται και άλλα προβεβλημένα πρόσωπα. Οι ενάγοντες κατηγορούν την εκδοτική εταιρεία Associated Newspapers Ltd., ιδιοκτήτρια της Daily Mail, για παραβίαση της ιδιωτικής τους ζωής μέσω παράνομων μεθόδων συλλογής πληροφοριών.

Η ακροαματική διαδικασία ξεκινά σήμερα Δευτέρα και αποτελεί μέρος της πολυετούς προσπάθειάς του να περιορίσει –όπως ο ίδιος υποστηρίζει– τις καταχρηστικές πρακτικές των ταμπλόιντ.

Με οικονομικά διακυβεύματα που ανέρχονται σε εκατομμύρια δολάρια, ο Πρίγκιπας Χάρι επιστρέφει αυτή την εβδομάδα στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου για το τρίτο και τελευταίο κεφάλαιο της δικαστικής του σύγκρουσης με τον βρετανικό Τύπο.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">The Duke of Sussex has arrived in Britain feeling “confident and ready” for his High Court legal battle against the publisher of the Daily Mail<br><br>Read the latest <a href="https://t.co/akB29x9fw1">https://t.co/akB29x9fw1</a> <a href="https://t.co/HzSLDsPep3">pic.twitter.com/HzSLDsPep3</a></p>— Telegraph Royal Family (@TelegraphRoyals) <a href="https://twitter.com/TelegraphRoyals/status/2012879531103641625?ref_src=twsrc%5Etfw">January 18, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, η εταιρεία φέρεται να είχε προσλάβει ιδιωτικούς ερευνητές που παρακολουθούσαν οχήματα, αποκτούσαν πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα και υπέκλεπταν τηλεφωνικές συνομιλίες, με στόχο τη δημιουργία εντυπωσιακών και αποκαλυπτικών δημοσιευμάτων. Μεταξύ των επτά εναγόντων συγκαταλέγονται ο Έλτον Τζον, καθώς και οι ηθοποιοί Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ και Σέιντι Φροστ.

Η Associated Newspapers αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες, κάνοντας λόγο για «παράλογους και αβάσιμους ισχυρισμούς».

Δίκη διάρκειας εννέα εβδομάδων – Ξανά στο εδώλιο ο Χάρι

Η δίκη αναμένεται να διαρκέσει περίπου εννέα εβδομάδες και θα φέρει ξανά τον πρίγκιπα Χάρι στο εδώλιο του μάρτυρα. Πρόκειται για τη δεύτερη φορά που καταθέτει σε βρετανικό δικαστήριο, μετά το 2023, όταν έγραψε ιστορία ως το πρώτο ανώτερο μέλος της βασιλικής οικογένειας που κατέθεσε έπειτα από περισσότερο από έναν αιώνα.

Η υπόθεση εντάσσεται στο ευρύτερο σκάνδαλο των τηλεφωνικών υποκλοπών, που αποκαλύφθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 2000 και συγκλόνισε τον βρετανικό Τύπο, αποκαλύπτοντας πρακτικές παρακολούθησης δημοσίων προσώπων για πάνω από μία δεκαετία.

Προσωπική μάχη με βαθύτερα αίτια

Ο πρίγκιπας Χάρι έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι ο αγώνας του κατά των μέσων ενημέρωσης δεν αφορά απλώς δημοσιεύματα του παρελθόντος, αλλά έχει βαθιά προσωπική διάσταση. Έχει κατηγορήσει τον Τύπο για τον ρόλο που διαδραμάτισε στον θάνατο της μητέρας του, πριγκίπισσας Νταϊάνα, το 1997 στο Παρίσι, καθώς και για τη συνεχή στοχοποίηση της συζύγου του, Μέγκαν Μαρκλ, γεγονός που οδήγησε το ζευγάρι στην αποχώρησή του από τη βασιλική οικογένεια και τη μετεγκατάστασή του στις ΗΠΑ το 2020.

Εντάσεις και νομικές εξελίξεις πριν από την έναρξη

Η υπόθεση κατά της Daily Mail κατατέθηκε το 2022 και έχει ήδη περάσει από αλλεπάλληλες δικαστικές διαδικασίες. Αν και οι δικηγόροι της εκδοτικής εταιρείας επιχείρησαν να ακυρώσουν την υπόθεση, υποστηρίζοντας ότι οι καταγγελίες είναι εκπρόθεσμες, το δικαστήριο έκρινε ότι οι ισχυρισμοί έχουν «ρεαλιστικές πιθανότητες επιτυχίας».

Σημαντικό ρόλο αναμένεται να παίξουν και οι αντικρουόμενες καταθέσεις ιδιωτικού ερευνητή, ο οποίος αρχικά υποστήριξε τους ισχυρισμούς των εναγόντων, αλλά στη συνέχεια αρνήθηκε ότι είχε εμπλακεί σε παράνομες ενέργειες για λογαριασμό της Associated Newspapers.

Μεταξύ των υπόλοιπων εναγόντων βρίσκονται η ακτιβίστρια κατά του ρατσισμού Ντορίν Λόρενς και ο πρώην πολιτικός Σάιμον Χιουζ. Η έκβαση της δίκης αναμένεται να έχει ευρύτερες επιπτώσεις τόσο για το μέλλον των βρετανικών ταμπλόιντ όσο και για τη συνεχιζόμενη σύγκρουση του πρίγκιπα Χάρι με τα μέσα ενημέρωσης.