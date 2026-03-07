H Αθηνά Οικονομάκου έγινε 40 και γιόρτασε με φίλους και εντυπωσιακή ροζ τούρτα

Τα 40α της γενέθλια γιόρτασε η Αθηνά Οικονομάκου μαζί με οικογένεια, αγαπημένους φίλους και συνεργάτες σε ένα ιδιαίτερο πάρτι που διοργάνωσε στο σπίτι της.

Ο χώρος ήταν βουτηγμένος στο φως και τα έντονα χρώματα ενώ η ατμόσφαιρα ήταν ζεστή και έξτρα γιορτινή. Το κόκκινο και το ροζ κυριαρχούσαν, από τα γυαλιστερά μπαλόνια και την τεράστια τούρτα μέχρι το ρομαντικό ντύσιμό της.

Τις ιδιαίτερες αυτές στιγμές μοιράστηκε με τους ακολούθους της μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Στις φωτογραφίες, η ηθοποιός φαίνεται ιδιαίτερα χαρούμενη αλλά και συγκινημένη, ειδικά τη στιγμή που σβήνει τα κεράκια της. Στο πλευρό της ήταν συνεχώς ο σύντροφός της Μπρούνο Τσερέλα ο οποίος είναι συνεχώς χαμογελαστός δείχνοντας να απολαμβάνει κάθε λεπτό. Το ίδιο ευδιάθετοι δείχνουν και οι υπόλοιποι καλεσμένοι ανάμεσα στους οποίους διακρίνονται η Σίσσυ Χρηστίδου, η Χριστίνα Κοντοβά, η Λένα Δροσάκη, o Κωνσταντίνος Δέδες κ.ά.

Δείτε την ανάρτηση της Αθηνάς Οικονομάκου: