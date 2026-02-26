«Ηλέκτρα»: Ρίχνει οριστικά αυλαία στην εκπνοή της τρέχουσας σεζόν

Το οριστικό φινάλε αναμένεται να μεταδοθεί στα τέλη Μαΐου
Σε οριστικό φινάλε οδηγείται η «Ηλέκτρα» στην ΕΡΤ.
Έπειτα από τρεις σεζόν και αλλεπάλληλες αλλαγές στην ώρα μετάδοσης, η καθημερινή σειρά της δημόσιας τηλεόρασης θα ρίξει οριστικά τίτλους τέλους στην εκπνοή της τρέχουσας σεζόν.
Η «Ηλέκτρα» ξεκίνησε με υψηλές επιδόσεις σε επίπεδο τηλεθέασης για τα δεδομένα της ΕΡΤ χτίζοντας το δικό της κοινό, αλλά στην τρίτη σεζόν είδε τη δυναμική της να ξεφουσκώνει απότομα μετά την αλλαγή στην ώρα μετάδοσης που ήταν σταθερό ραντεβού τα τελευταία χρόνια.
Κατανοώντας το λάθος προγραμματισμού τρεις μήνες μετά την έναρξη της σεζόν, οι ιθύνοντες της ΕΡΤ επανέφεραν τη σειρά στο αρχικό της slot στις 19:00, οι επιδόσεις της «Ηλέκτρας» βελτιώθηκαν, χωρίς όμως σημαντική διαφορά.
Το οριστικό φινάλε αναμένεται να μεταδοθεί στα τέλη Μαΐου, καθώς λόγω Μουντιάλ η αυλαία στις σειρές της ΕΡΤ θα πέσει φέτος νωρίτερα.
Πηγή: Reallife
