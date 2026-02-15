Ηλέκτρα- spoiler: Ο Βρεττός συντάσσει νέα διαθήκη, ορίζοντας διάδοχό του τον Πέτρο

Συγκλονιστικές εξελίξεις στην ανατρεπτική ερωτική δραματική σειρά εποχής «Ηλέκτρα». Τι θα δούμε στα επεισόδια από Δευτέρα 16 έως Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026, στις 19:00.

Η Τιτίκα αναθέτει στον Κυριάκο να παρακολουθεί ανελλιπώς στο αρχοντικό της Καρτάλη, τον Βρεττό, ο οποίος, λίγο αργότερα, υποδέχεται τον συμβολαιογράφο του για να συντάξει τη νέα αλλαγή της διαθήκης του. Η Φιόνα χαμογελά, αδημονώντας. Ο Πέτρος συναντά τη Φιλιώ, η οποία δεν αδημονούσε διόλου, γι’ αυτήν τη συζήτηση. Η ρήξη στον γάμο τους, μοιάζει οριστική.

Ηλέκτρα – Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου

Eπεισόδιο 84ο: Με τη Δόμνα εξαφανισμένη, όλο το νησί βρίσκεται επί ποδός πολέμου. Όμως, η αναζήτηση της Δόμνας δεν είναι το μοναδικό πρόβλημα στην Αρσινόη: η αναζήτηση του μωρού της Νεφέλης φαίνεται πως έχει φτάσει σε αδιέξοδο. Ο Παύλος, όμως, είναι αποφασισμένος να το φτάσει μέχρι εκεί που δεν πάει: δίνει διορία στον Μπόγρη να σκεφτεί κάποια λύση. Μετά, αναλαμβάνει εκείνος… Κι όποιος θέλει, ακολουθεί. Τι σκοπεύει να κάνει; Παράλληλα, το σχέδιο του Βρεττού προχωρά και η Φιόνα του προτείνει να τον φιλοξενήσει στο σπίτι της. Σ’ αυτήν την παρτίδα για δυνατούς λύτες, ποιος θα προλάβει να αφοπλίσει πρώτος τον άλλον; Στο μεταξύ, η Τιτίκα βρίσκεται σε αναμμένα κάρβουνα. Καταλαβαίνει πως κάτι συμβαίνει με τον Νικόλα… όμως δεν μπορεί να μάθει τι. Κι εκείνος, δεν λέει λέξη. Το μόνο που τριβελίζει επίμονα το μυαλό του, είναι οι ήχοι φτυαρίσματος… Τι έχει κάνει; Κι ενώ ο Νικήτας δέχεται ένα πολυπόθητο νέο, ο Στέργιος και η Ηλέκτρα βρίσκουν το πρώτο στοιχείο που καταδεικνύει τη μοίρα της Δόμνας…

Ηλέκτρα – Τρίτη 17 Φεβρουαρίου

Eπεισόδιο 85ο: Πού είναι η Δόμνα; Το φουστάνι της, βρεγμένο, στα χέρια του Στέργιου. Εκείνη, όμως, άφαντη. Ο Χάρης, κάνει άλλη μια γύρα με το καΐκι. Θα την εντοπίσουν στα κρύα νερά; Ο Βρεττός μετακομίζει στο σπίτι της Φιόνας. Η Ναταλί, όμως, λείπει. Δεν ξέρει ούτε αυτός ούτε η μητέρα της, πως είναι με τον Νικόλα και πως τη σημαδεύει με το όπλο του. Κι αυτή τη φορά, δεν σκοπεύει να αστοχήσει. Ο ένας μετά τον άλλον, μαθαίνουν για την εξαφάνιση. Ο Στέργιος, δεν αφήνει το φουστάνι από τα χέρια του. Η Μάρω δίπλα του, δεν ξέρει πώς να τον βοηθήσει. Ο Νικήτας συναντά την Ηλέκτρα και εκείνη, τον διώχνει, ουρλιάζοντας. Ο Παύλος αισθάνεται ένα τσίμπημα ζήλιας και δεν είναι για την Ηλέκτρα. Είναι για τη Νεφέλη. Και για το πώς μιλάει στον Μίμη. Η Τιτίκα αναθέτει στον Κυριάκο να παρακολουθεί ανελλιπώς στο αρχοντικό της Καρτάλη, τον Βρεττό, ο οποίος, λίγο αργότερα, υποδέχεται τον συμβολαιογράφο του για να συντάξει τη νέα αλλαγή της διαθήκης του. Η Φιόνα χαμογελά, αδημονώντας. Ο Πέτρος συναντά τη Φιλιώ, η οποία δεν αδημονούσε διόλου, γι’ αυτήν τη συζήτηση. Η ρήξη στον γάμο τους, μοιάζει οριστική. Ο Νικήτας ανεβαίνει στην Αθήνα, στο ιατρείο του και ετοιμάζει μία σύριγγα. Αμέσως μετά, η πόρτα ανοίγει. Και κάποια που αναζητούνταν καιρό, εμφανίζεται, τρέμοντας, μπροστά του.

Ηλέκτρα – Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου

Eπεισόδιο 86ο: Ο Νικήτας επιστρέφει στην Αρσινόη και κανονίζει ένα τελευταίο γεύμα με καλεσμένες την Ηλέκτρα, την Ισμήνη και τη Βασιλική. Την ίδια ώρα, ο Νικόλας είναι πλέον βέβαιος ότι η Αγνή δολοφονήθηκε με εντολή της Φιόνας και ζητά βοήθεια από τον Νικήτα για να μπορέσει να πάρει την εκδίκηση του. «Θα φυτέψω μια σφαίρα στο γιο της…» του λέει, ενώ εκείνος τον παρακαλεί να περιμένει να βρούνε μια λύση μαζί. Ο Βρεττός προχωρά στην οριστικοποίηση της διαθήκης του, ορίζοντας διάδοχό του τον Πέτρο, κάτι που δίνει μεγάλη χαρά στη Φιόνα. Κι ενώ η Δόμνα παραμένει άφαντη, η Ηλέκτρα αποφασίζει να δώσει μια συνέντευξη για να βοηθήσει τη Νεφέλη να βρει την κόρη της. Ο Βρεττός παραθέτει κι εκείνος ένα δείπνο χωρίς κανείς να γνωρίζει τι ακριβώς ετοιμάζει. Ο Νικόλας θα εμφανιστεί έχοντας μαζί το όπλο του. Θα το χρησιμοποιήσει άραγε; Κι αν ναι… ποιος θα είναι ο στόχος του αυτή τη φορά;

Ηλέκτρα – Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου

Eπεισόδιο 87ο: Το γεύμα, που έχει οργανώσει ο Βρεττός στο ναυπηγείο, γίνεται η αφορμή για να βγάλει ο Νικόλας όλη την οργή του απέναντι στην ηθική αυτουργό της δολοφονίας της Αγνής. Οι μνήμες δεν τον αφήνουν να ηρεμήσει, κι έτσι ζητάει εκδίκηση με ένα όπλο στραμμένο στην Φιόνα. Τα όσα αποκαλύπτουν η Βασιλική και η Ισμήνη στην Ηλέκτρα, την αφήνουν εμβρόντητη και με υποδόρια ενοχή, για τα όσα έχει προσάψει στον Νικήτα. Το σχέδιο του Βρεττού προχωράει, ενώ οι μέρες που περνάνε κάνουν τον Στέργιο να παραλύει από τον φόβο, πως η Δόμνα είναι νεκρή. Μια μεγάλη εξομολόγηση έρχεται από την Νεφέλη προς τον Παύλο, που του εκμυστηρεύεται τα πάντα για την ημέρα της εξαφάνισής της. «Δεν θα ξαναγίνω εκείνο το κορίτσι… θα μείνω για πάντα σκοτεινή… σαν την Odil του παραμυθιού…» Και οι δυο τους υποπτεύονται τον Νικήτα, για την απαγωγή της και ο Παύλος ενημερώνει τον Μπόγρη, για να προστατεύσουν την Ηλέκτρα. Κανείς δεν είναι ασφαλής. Ειδικά τώρα, που ο Νικόλας βρήκε τον τρόπο για να χτυπήσει…

Ηλέκτρα – Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου

Eπεισόδιο 88ο: Ποιος φεύγει και ποιος λείπει από καιρό; Ο Νικήτας εγκαταλείπει την Αρσινόη αφήνοντας πίσω του γράμματα. Τόσο στην Ηλέκτρα. Όσο και στον Νικόλα. Το γράμμα του όμως, το διαβάζει η Τιτίκα, η οποία ταράζεται. Ο Νικόλας έχει παρασύρει την Ναταλί, σε μια πορεία εκδίκησης κι αυτοκαταστροφής. Μαζί θα πάνε στο δάσος, θα σταθούν πάνω από δυο τάφους. Μαζί θα πάνε στο Αρχοντικό, προσπερνώντας την τρομοκρατημένη Τιτίκα. Μαζί θα φτάσουν και στην Αθήνα. Η Νεφέλη αποφασίζει να περάσει από το καμαράκι, να μιλήσει στη μητέρα της. Μόλις φτάνει όμως, βλέπει μέσα την Ηλέκτρα και τον Παύλο. Ενώ η Φιλιώ, όταν φτάνει στο ναυπηγείο, βλέπει τον Πέτρο και την Ουρανία, δίπλα-δίπλα. Κι η Ουρανία, φεύγει τρέχοντας. Η Ζωή καλεί στο σπίτι τη μαμή, για να βγάλει άκρη με την εγκυμοσύνη. Η σχέση του Βρεττού με τον Πέτρο, μοιάζει να ομαλοποιείται κι η Φιόνα του δείχνει το νοιάξιμό της προτείνοντάς του καινούργια χάπια για την καρδιά του. Ο Βρεττός συμφωνεί. Κι η Νεφέλη, μετά τα όσα άκουσε στο καμαράκι, αποφασίζει: θέλει το παιδί της να επιστρέψει στα χέρια της.