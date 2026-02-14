Γιάννης Τσιμιτσέλης: «Δεν με νοιάζουν καθόλου τα αρνητικά σχόλια, ας λένε»

Ο ηθοποιός και παρουσιαστής Γιάννης Τσιμιτσέλης παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Ραντεβού το ΣΚ» με τον δημοσιογράφο Σαράντη Μαριεττή, όπως μεταδόθηκε σήμερα (14/2/2026) στο OPEN.

Μιλώντας για διάφορα θέματα ο Γιάννης Τσιμιτσέλης αναφέρθηκε και στο νέο τηλεπαιχνίδι που θα παρουσιάσει στον ΣΚΑΪ για το οποίο και θα ταξιδέψει για επτά ημέρες στο Βέλγιο.

Ειδικότερα, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης σημείωσε χαρακτηριστικά πως «δεν υπάρχει άγχος για το Quiz with balls. Κάθε καινούργιο εγχείρημα είναι και δύσκολο, αλλά δεν νομίζω ότι θα έχουμε πρόβλημα. Εγώ θα ετοιμαστώ όσο καλύτερα μπορώ και η παραγωγή θα το οργανώσει όσο μπορεί καλύτερα».

«Δεν με νοιάζουν καθόλου τα όποια αρνητικά σχόλια, ας λένε… Λογικά, επειδή θα γυρίσουμε 13 εκπομπές, θα προβάλλεται μια φορά την εβδομάδα».