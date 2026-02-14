Back to Top
Φίνος Φιλμ: Το βίντεο για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου

Οι έρωτες της Φίνος Φιλμ μας έμαθαν πως το πιο μεγάλο ρομάντζο δεν είναι αυτό που κρατάει μια σκηνή, αλλά μια ζωή, αναφέρεται στη λεζάντα

Μία ανάρτηση για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου έκανε η Φίνος Φιλμ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Instagram ένα βίντεο με διάσημες ταινίες του παλιού ελληνικού κινηματογράφου, μεταξύ των «Ο φίλος μου ο Λευτεράκης» και «Ένα κορίτσι για δύο».

Ο Κώστας Βουτσάς, ο Αλέκος Αλεξανδράκης, η Αλίκη Βουγιουκλάκη, η Ρένα Βλαχοπούλου, ο Ντίνος Ηλιόπουλος, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και πολλοί ακόμα πρωταγωνιστές παρελαύνουν, λέγοντας ατάκες που έγραψαν ιστορία.

«Οι έρωτες της Φίνος Φιλμ μας έμαθαν πως το πιο μεγάλο ρομάντζο δεν είναι αυτό που κρατάει μια σκηνή, αλλά μια ζωή! Χρόνια πολλά φίλες και φίλοι ερωτευμένοι», αναφέρεται στη λεζάντα που συνόδευε το βίντεο.

Ακολουθεί η ανάρτηση της Φίνος Φιλμ

