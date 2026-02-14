Back to Top
Πιάστηκαν στα χέρια έξω από τα Λαδάδικα - Καυγάς με τραυματίες έξω από κέντρο διασκέδασης

Το επεισόδιο σημειώθηκε περίπου στις 5.30 το πρωί

Στα χέρια πιάστηκαν νωρίς το πρωί, έξω από κλαμπ στα Λαδάδικα, 12 άτομα με αποτέλεσμα τρεις εξ αυτών, να μεταφερθούν τραυματισμένοι σε νοσοκομείο.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το επεισόδιο σημειώθηκε περίπου στις 5.30 το πρωί όταν 6 άτομα συνεπλάκησαν με άλλα 6, πιθανότατα γιατί παρενόχλησαν μία γυναίκα. Από τον καυγά τραυματίστηκαν ελαφρά τρεις οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» ενώ ένας από τους εμπλεκόμενους προσήχθη στο Α.Τ. Λευκού Πύργου.

