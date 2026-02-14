Λαμία: Γυναίκα νεκρή σε διαμέρισμα μετά από φωτιά

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Λαμίας τα ξημερώματα του Σαββάτου (14/2) λόγοι πριν τις 5:00 , για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα στο κέντρο της πόλης της Λαμίας.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα του 4ου ορόφου πολυκατοικίας κοντά στο κέντρο της πόλης.

Στον τόπο του συμβάντος έφτασαν άμεσα πέντε οχήματα με 12 πυροσβέστες και το γερανοφόρο όχημα και προχώρησαν στην κατάσβεση της φωτιάς . Μέσα στο διαμέρισμα είχε εγκλωβιστεί σύμφωνα με πληροφορίες μια γυναίκα η οποία δυστυχώς βρέθηκε απανθρακωμένη.

Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν δύο ακόμη γυναίκες από διπλανό διαμέρισμα

Προανάκριση για την εκδήλωση της πυρκαγιάς διενεργεί το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας

Η Ανακοίνωση της πυροσβεστικής :

Σορός αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε διαμέρισμα στον δήμο Λαμιέων, της Π.Ε. Φθιώτιδας, κατά τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 12 πυροσβέστες με πέντε (5) οχήματα, καθώς και το ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν υλικές ζημιές στο διαμέρισμα.

Για το ανωτέρω περιστατικό, προανάκριση διενεργείται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα.