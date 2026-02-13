Επίσημες αργίες της άνοιξης 2026 στην Ελλάδα - Πότε πέφτουν

Το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας (21-23/2) είναι προ των πυλών, και πολλοί το περιμένουν για να ξεκουραστούν ή για να πραγματοποιήσουν κάποια εκδρομή στην εξοχή.

Ωστόσο αν δεν είστε ανάμεσα σε αυτούς τους ανθρώπους δεν χρειάζεται να απογοητεύεστε, καθώς και την Άνοιξη υπάρχουν αρκετές αργίες.

Μετά την Καθαρά Δευτέρα, το ενδιαφέρον στρέφεται στον εορτασμό της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 την Τετάρτη 25 Μαρτίου και φυσικά στο Πάσχα, το οποίο φέτος θα το γιορτάσουμε νωρίτερα σε σύγκριση με άλλες χρονιές.

Συγκεκριμένα φέτος το Πάσχα πέφτει στις 12 Απριλίου. Οι ημέρες-αργίας του Πάσχα είναι: η Μεγάλη Παρασκευή 10 Απριλίου, το Μεγάλο Σάββατο 11 Απριλίου, η Κυριακή του Πάσχα 12 Απριλίου και η Δευτέρα του Πάσχα στις 13 Απριλίου.

Στην συνέχεια, η επόμενη αργία είναι η Εργατική Πρωτομαγιά (1 Μαΐου), η οποία φέτος πέφτει Παρασκευή, δημιουργώντας ένα ακόμη τριήμερο μέσα στο έτος.

Αναλυτικά όλες οι αργίες την άνοιξη του 2026 – Ημερολόγιο

Μάρτιος

Ευαγγελισμός της Θεοτόκου & Εθνική Επέτειος: Τετάρτη 25 Μαρτίου

Απρίλιος

Μεγάλη Παρασκευή: Παρασκευή 10 Απριλίου

Μεγάλο Σάββατο: Σάββατο 11 Απριλίου

Κυριακή του Πάσχα: Κυριακή 12 Απριλίου

Δευτέρα του Πάσχα: Δευτέρα 13 Απριλίου

Μάιος

Εργατική Πρωτομαγιά: Παρασκευή 1 Μαΐου

Ιούνιος

Αγίου Πνεύματος: Δευτέρα 1 Ιουνίου

Τοπικές Αργίες και Πολιούχοι Άγιοι

11 Μαρτίου: Αγία Θεοδώρα (Άρτα)

16 Μαρτίου: Όσιος Χριστόδουλος (Πάτμος)

17 Μαρτίου: Άγιος Αλέξιος (Καλάβρυτα)

25 Μαρτίου: Ευαγγελισμός της Θεοτόκου (Βράσταμα Χαλκιδικής, Βαγιονιά Ηρακλείου)

14 Απριλίου: Άγιος Νεομάρτυς Δημήτριος ο Χωραΐτης (Χώρα Μεσσηνίας)

23 Απριλίου ή Δευτέρα του Πάσχα: Άγιος Γεώργιος ο Τροπαιοφόρος ( Ελευσίνα, Νεάπολη Θεσσαλονίκης, Ασπροβάλτα, Γουμένισσα, Εράτυρα, Μακροχώρι Ημαθίας, Σουφλί, Αμυγδαλεώνας Καβάλας, Νεμέα, Νιγρίτα, Πρώτη, Σιδηρόκαστρο, Ιεράπετρα, Νέα Βύσσα, Νέα Πέραμος Αττικής, Νέα Ποτίδαια, Ξηροπόταμος Δράμας, Ξυλόπολη Θεσσαλονίκης, Βερτίσκος Θεσσαλονίκης)

30 Απριλίου: Άγιος Δονάτος (Παραμυθιά Θεσπρωτίας)

2 Μαΐου: Άγιος Αθανάσιος (Δοξάτο)

3 Μαΐου: Άγιος Πέτρος επίσκοπος Άργους (Άργος)

6 Μαΐου ή Κυριακή των Μυροφόρων: Όσιος Σεραφείμ, Δομβούς (Λιβαδειά)

8 Μαΐου: Άγιος Αρσένιος (Πάρος)

9 Μαΐου: Άγιος Χριστόφορος (Αγρίνιο, Κρηνίδες, Πικέρμι)

15 Μαΐου: Άγιος Αχίλλιος (Λάρισα, Γρεβενά)

17 Μαΐου: Άγιος Αθανάσιος επίσκοπος Χριστιανουπόλεως (Κυπαρισσία)

21 Μαΐου: Αγίοι Κωνσταντίνος & Ελένη: Σάπες, Καλαμπάκι, Καστελλόριζο, Δεσκάτη, Γλυφάδα, Μαλεσίνα.

22 Μαΐου: Άγιοι Νεομάρτυρες Δημήτριος και Παύλος (Τρίπολη)