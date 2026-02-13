Ηλεία: Εξιχνιάστηκαν πέντε κλοπές σε καταστήματα και οικίες

Εξιχνιάστηκαν, μετά από ενδελεχή έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, ακόμα πέντε υποθέσεις κλοπών, που διαπράχθηκαν σε καταστήματα και οικίες σε περιοχές του Πύργου.

Για την υπόθεση αυτή, σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για διάπραξη κλοπής κατ’ εξακολούθηση σε βάρος ενός ημεδαπού άνδρα, τα πλήρη στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί.

Ειδικότερα, ο κατηγορούμενος, από τις 05-02-2026 έως τις 07-02-2026 διέπραξε πέντε κλοπές σε τρία καταστήματα και δύο οικίες σε περιοχές του Πύργου, αφαιρώντας κοσμήματα αξίας τουλάχιστον -3.500- ευρώ, -200- ευρώ μετρητά, καθώς και άλλα αντικείμενα αξίας άνω των -1.500- ευρώ όπως αλυσοπρίονο, ταμειακή μηχανή, κάμερες, ηχοσύστημα και τάμπλετ.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του κατηγορούμενου θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας.