Βίντεο από τις έρευνες της ΑΑΔΕ για το κύκλωμα «αχυρανθρώπων»

Νέα στοιχεία και εικόνες βλέπουν το φως της δημοσιότητας από τη μεγάλη επιχείρηση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για τον εντοπισμό και τις συλλήψεις 11 μελών της εγκληματικής οργάνωσης με τους πάνω από 200 «αχυρανθρώπους».

Το βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η ΑΑΔΕ, καταγράφει την έρευνα και τον εντοπισμό φακέλων και άλλων συσκευασιών με μετρητά σε ειδική κρύπτη, η οποία βρισκόταν σε ένα από τα καταστήματα γνωστής αλυσίδας γρήγορου φαγητού που εμπλέκεται στο κύκλωμα.

Παρόμοιες έρευνες πραγματοποιήθηκαν ταυτόχρονα σε συνολικά 11 κατοικίες, στο πλαίσιο της εξάρθρωσης του κυκλώματος με τις 380 επιχειρήσεις «βιτρίνα», οι οποίες είχαν καρπωθεί ΦΠΑ και ασφαλιστικές εισφορές 43 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ.

Έγγραφα και δικαιολογητικά για 205 φαινομενικά υπεύθυνους εταιρειών

Στις έρευνες αυτές εντοπίστηκαν έγγραφα και δικαιολογητικά ταυτοποίησης για 205 φαινομενικά υπεύθυνους εταιρειών (κυρίως αλλοδαποί), τους οποίους χρησιμοποιούσε το κύκλωμα, για να εμφανίζονται σαν υπεύθυνοι των 380 επιχειρήσεων, μεταξύ των οποίων και γνωστής αλυσίδας γρήγορου φαγητού.