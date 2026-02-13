Βίντεο από τις έρευνες της ΑΑΔΕ για το κύκλωμα «αχυρανθρώπων»

Έκρυβαν μετρητά μέσα σε φακέλους σε ειδική κρύπτη
Νέα στοιχεία και εικόνες βλέπουν το φως της δημοσιότητας από τη μεγάλη επιχείρηση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για τον εντοπισμό και τις συλλήψεις 11 μελών της εγκληματικής οργάνωσης με τους πάνω από 200 «αχυρανθρώπους».
Το βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η ΑΑΔΕ, καταγράφει την έρευνα και τον εντοπισμό φακέλων και άλλων συσκευασιών με μετρητά σε ειδική κρύπτη, η οποία βρισκόταν σε ένα από τα καταστήματα γνωστής αλυσίδας γρήγορου φαγητού που εμπλέκεται στο κύκλωμα.
Παρόμοιες έρευνες πραγματοποιήθηκαν ταυτόχρονα σε συνολικά 11 κατοικίες, στο πλαίσιο της εξάρθρωσης του κυκλώματος με τις 380 επιχειρήσεις «βιτρίνα», οι οποίες είχαν καρπωθεί ΦΠΑ και ασφαλιστικές εισφορές 43 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ.
Έγγραφα και δικαιολογητικά για 205 φαινομενικά υπεύθυνους εταιρειών
Στις έρευνες αυτές εντοπίστηκαν έγγραφα και δικαιολογητικά ταυτοποίησης για 205 φαινομενικά υπεύθυνους εταιρειών (κυρίως αλλοδαποί), τους οποίους χρησιμοποιούσε το κύκλωμα, για να εμφανίζονται σαν υπεύθυνοι των 380 επιχειρήσεων, μεταξύ των οποίων και γνωστής αλυσίδας γρήγορου φαγητού.
Συνολικά εντοπίστηκαν 110 τραπεζικές κάρτες, 110 εταιρικές σφραγίδες, συσκευές POS, ηλεκτρονικός εξοπλισμός και μετρητά 100.000 ευρώ.
Ως επικεφαλής του κυκλώματος φέρονται 10 Έλληνες και ένας αλλοδαπός, οι οποίοι και συνελήφθησαν, μετά από συντονισμένη επιχείρηση, στα σπίτια τους τις πρώτες πρωινές ώρες και έως το μεσημέρι της περασμένης Πέμπτης.
