Άνω Λιόσια: 44χρονος πλήρωνε ανήλικους για να ασελγεί πάνω τους- Πατέρας θύματος τον βοηθούσε

Συνελήφθη 44χρονος στα Άνω Λιόσια σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για ασέλγεια σε ανήλικο έναντι αμοιβής, μαστροπεία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Όπως προκύπτει από την έρευνα, ο δράστης παραπλανούσε ανηλίκους εκμεταλλευόμενος την οικονομική και κοινωνική τους ευαλωτότητα, προσφέροντας χρήματα ή είδη πρώτης ανάγκης, όπως ξύλα για να ζεσταθούν.

Σημειώνεται ότι, στη δικογραφία, περιλαμβάνεται και ένας 35χρονος γονέας ανήλικου θύματος, ο οποίος είναι φυλακισμένος σε σωφρονιστικό ίδρυμα και φέρεται να διατηρούσε στενές σχέσεις με τον 44χρονο δράστη, διευκολύνοντας τις διαστροφικές πράξεις με χρηματικό αντάλλαγμα.

Κατηγορίες και για ναρκωτικά

Ο 44χρονος κατηγορείται και για χρήση ναρκωτικών ουσιών μπροστά στα ανήλικα, ενώ κατά την έρευνα στην οικεία του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τρεις χρησιμοποιημένες σήραγγες, καθώς και ο ηλεκτρονικός του υπολογιστής που θα εξεταστεί στο πλαίσιο της προανακριτικής διαδικασίας.